Pokémon Go - Meltan offiziell angekündigt: Ditto-Kopie enthüllt!

Das geheimnisvolle neue Pokémon wurde offiziell enthüllt. Meltan wird erstmals in Pokémon Go, Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli auftauchen. Viele Fragen bleiben zur vermeintlichen Ditto-Weiterentwicklung unbeantwortet.

Das brandneue Pokémon tauchte wie aus dem Nichts auf und niemand wusste, um was es sich handelt - jetzt wurde es offiziell enthüllt! Nintendo hat erste Informationen zum geheimnisvollen neuen Monster Meltan bekanntgegeben.

Meltan tauchte erstmals im Anschluss an den Pokémon Go Community Day auf und sorgte für Verwirrung. Auch danach konnte man es noch fangen, es verwandelte sich dabei stets in ein gewöhnliches Ditto. Viele hielten es deshalb für einen Bug oder einen Platzhalter.

Neues Pokémon: Meltan angekündigt!

Offiziell weist Meltan die folgenden Eigenschaften auf:

Kategorie: Mutter

Typ: Stahl

Größe: 0,2 Meter

Gewicht: 8 Kilogramm

Es wird folgendermaßen beschrieben:

Meltans Körper besteht zum Großteil aus flüssigem Metall, und auch seine Form ist sehr fließend. Mit seinen flüssigen Gliedmaßen zersetzt es Metall, um es anschließend zu absorbieren. Es erzeugt Strom, indem es externes Metall in sich aufnimmt. Diese Elektrizität nutzt es nicht nur als Energiequelle, sondern auch als Attacke, die es aus seinem Auge abfeuern kann. Meltan ist ein außergewöhnlich neugieriges und ausdrucksstarkes Pokémon, das ein ausgeprägtes Interesse an allen möglichen Dingen besitzt.

Meltan fangen und Ditto entwickeln

Aktuell ist es immer noch möglich, das Meltan in Pokémon Go zu fangen. Allerdings wird es sich weiterhin in ein wildes Ditto verwandeln. Für viele gilt als sicher, dass es sich um eine Weiterentwicklung oder eine spezielle Form von Ditto handeln muss, auch wenn es ein mystisches Pokémon darstellt. Ihr solltet es jedoch nicht direkt verschicken, sondern aufbewahren, denn diese Ditto könnten noch wichtig werden!

Pokémon Go soll nämlich der Schlüssel dazu sein, Meltan in Pokémon: Let’s Go Pikachu & Evoli begegnen zu können. Ihr werdet es in den neuen Editionen, die am 17. November 2018 exklusiv für Nintendo Switch erscheinen, erstmals antreffen.

Viele offene Fragen, unter anderem die exakte Verbindung zwischen Ditto und Meltan, sollen in den kommenden Wochen beantwortet werden.