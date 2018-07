Pokémon Go - Legendäres Pokémon Raikou kehrt zurück!

Niantic und The Pokémon Company bringen das legendäre Elektro-Pokémon Raikou zurück ins Spiel! Die Feldforschungen im kommenden August werden primär durch Elektro-Pokémon geprägt sein.

Vorbei die Zeit, in der ihr einem schläfrigen Relaxo zum Ende der Feldforschungen begegnet seid. Der aktuelle Monat neigt sich gen Ende und für Spieler von Pokémon Go heißt dies nun eine neue Belohnung durch die Feldforschungen - wie zu erwarten in Pokémon-Form!

Feldforschungsdurchbruch: Raikou

Bereits am morgigen Tage, dem 1. August 2018 um 22 Uhr Ortszeit, wird das legendäre Pokémon einkehren. Oder sollten wir besser sagen, zurückkehren? Das Elektro-Pokémon, das ihr nun am Ende der Quest-Reihe erhaltet, war nämlich schon einmal in dieser Form zugegen. Das legendäre Pokémon Raikou aus der 2. Generation war im August 2017 bereits im Spiel erhältlich.

Wenn ihr also noch kein Relaxo habt, dann solltet ihr jetzt schnell machen! Die Community freut es zumindest, dass es nun wieder legendäre Pokémon in die Feldforschungsabteilung schaffen. Insbesondere mit den Fähigkeiten Donnerschock und Stromstoß ist es ein wahrlich elektrisierendes Pokémon, das sogar eine Menge einstecken kann.

Und es wird nun heiß spekuliert, ob Suicune und Entei nun als nächstes folgen könnten! Wir halten es jedenfalls für sehr wahrscheinlich.