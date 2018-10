Pokémon Go - Generation 4, Sinnoh-Region mit Teaser-Trailer bestätigt

Die 4. Generation schafft es nun endlich nach Pokémon Go. Pokémon, die zuerst in der Sinnoh-Region entdeckt wurden, werden schon bald Einzug halten. Zudem wird es einige Änderungen am Balancing geben.

Bereits vor einiger Zeit deutete ein offizielles Artwork auf die 4. Generation in Pokémon Go. Auf dem Artwork zum zweiten Geburtstag des mobilen AR-Titels befanden sich Chelast, Panflam und Plinfa. Das Feuer für etwaige Spekulationen ward entfacht. Und nun, rund drei Monate später, gibt es die offizielle Bestätigung von Niantic und The Pokémon Company.

Sinnoh-Region in Pokémon Go

Über einen Teaser-Trailer, der auf allen Social-Media-Plattformen geteilt wurde, haben sie die 4. Generation nicht nur angedeutet, sondern auch direkt offiziell bestätigt! Die neue Generation wird also schon bald Einzug halten. Somit werdet ihr bald Pokémon aus der Sinnoh-Region begegnen können. Das dürfte ein wenig frischen Wind in den Alltag bringen. Ein finales Datum für den Release müssen wir jedoch noch abwarten.

Änderungen am Erscheinen, Verhalten und den Eigenschaften im Kampf

Es kommt zudem zu einigen Anpassungen, die am Spiel vorgenommen werden. So wird das Wetter nun eine niedrigere Auswirkung auf die Spawn-Rate der betroffenen Pokémon haben. Außerdem sollen in unterschiedlichen Gebieten mehr differenzierte Pokémon mit unterschiedlichsten Raten erscheinen. In Die Pokémon, die ihr in Parks und Naturschutzgebieten auffindet, bieten ebenfalls mehr Abwechslung.

Weiter wird das Balancing in Kämpfen angepasst. Dazu zählen:

Anpassung der WP-Werte

Anpassung der KP-Werte (um Lücke zwischen starken und schwachen Pokémon zu schließen)

Neue Verteidigungs- und Ausdauerwerte: Pokémon mit höherer Verteidigung sollen effektiver genutzt werden

Nahezu alle Verteidigungswerte der Pokémon wurden leicht verringert (kleinere Lücke zwischen Pokémon mit höchsten Verteidigungswerten)

