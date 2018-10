Pokémon Go - Generation 4 ist da: Erste Pokémon spawnen!

In Pokémon Go ist ab sofort die Generation 4 verfügbar. Mehrere Monster aus der Sinnoh-Regionen spawnen zum ersten Mal im Spiel und können gefangen und entwickelt werden. Wir haben alle Infos zum Launch.

Es ist endlich soweit, ab sofort steht die vierte Generation der Taschenmonster in Pokémon Go zur Verfügung! Niantic hat den Schalter umgelegt und lässt die neuen Pokémon ab sofort im Spiel spawnen.

In dieser Woche tauchen bereits erste Monster wie Staralili, Haspiror oder Bidiza in der freien Wildbahn auf. Die Generation 4 bietet allerdings noch viele weitere Pokémon, die in den kommenden Wochen nach und nach in Pokémon Go auftauchen werden.

Pokémon Go Weiterentwicklungen und Babys: Diese Bonbons müsst ihr für Generation 4 sparen

Mehr Sinnoh-Pokémon kommen noch

Bislang handelt es sich somit nur um eine kleine Auswahl an Pokémon. Niantic verspricht, dass die Wildnis, Eier und Raid-Kämpfe schon bald mit vielen weiteren Pokémon der Gen 4 befüllt werden. Folgende Pokémon spawnen bereits:

Chelast (Entwicklung in Chelcarain und Chelterrar)

Panflam (Entwicklung in Panpyro und Panferno)

Plinfa (Entwicklung in Pliprin und Impoleon)

Staralili (Entwicklung in Staravia und Staraptor)

Bidiza (Entwicklung in Bidifas)

Zirpurze (Entwicklung in Zirpeise)

Haspiror (Entwicklung in Schlapor)

Plaudagei (nur auf der südlichen Hemisphäre)

Venuflibis (nur in der Südhälfte der USA)

Pokémon Go Evoli zu Folipurba und Glaziola entwickeln - Tipps & Tricks

Zeitgleich veröffentlichte Niantic eine Veränderung am Spawn-Verhalten sowie der WP-Formel von Pokémon. Mehr Informationen dazu findet ihr hier:

Pokémon Go Generation 4, Sinnoh-Region mit Teaser-Trailer bestätigt