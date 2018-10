Pokémon Go - Eier in Generation 4: So kriegt ihr Sheinux, Riolu und mehr!

Mit Einführung von Generation 4 in Pokémon Go hat sich die Verteilung in den Eiern geändert. Zahlreiche neue Pokémon schlüpfen ab sofort zum ersten Mal. Mit dabei sind auch die äußerst seltenen Sheinux und Riolu.

Die vierte Generation der Taschenmonster ist ab sofort in Pokémon Go verfügbar und vielerorts wird der Eier-Beutel bereits fleißig gefüllt. Kein Wunder, denn die Verteilung der Monster in den Eiern hat sich abermals geändert und enthält erstmals die brandneuen Pokémon.

Spieler sind bereits fleißig dabei, möglichst weite Strecken zu laufen, um ihre Eier auszubrüten. Mit etwas Glück könnt ihr nämlich eine Vielzahl besonders seltener Pokémon schlüpfen lassen.

Alte Pokémon-Eier ohne Generation 4

Wer noch über alte Eier im Inventar verfügt, sollte diese möglichst schnell loswerden. In ihnen können nämlich nur Pokémon älterer Generationen spawnen. Grund dafür ist, dass das in einem Ei enthaltene Pokémon bereits zum Zeitpunkt des Erhalts festgelegt wird und nicht etwa beim Ausschlüpfen.

Wer also an eines der neuen Pokémon kommen möchte, muss über Eier verfügen, die nach dem 16. Oktober 2018 um 17 Uhr deutscher Zeit von den PokéStops verteilt wurden.

Zu beachten ist, dass die neuen Eier natürlich auch noch Pokémon älterer Generationen enthalten können. Die folgenden Monster der Gen 4 befinden sich allerdings unter ihnen:

2km-Eier in Pokémon Go

Zirpurze (auch in der Wildnis verfügbar)

Staralili (auch in der Wildnis verfügbar)

5km-Eier in Pokémon Go

Plinfa (auch in der Wildnis verfügbar)

Panflam (auch in der Wildnis verfügbar)

Chelast (auch in der Wildnis verfügbar)

Haspiror (auch in der Wildnis verfügbar)

10km-Eier in Pokémon Go