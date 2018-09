Pokémon Go - Deoxys wird der nächste EX-Raid-Boss

Die Trainer in Pokémon Go bereiten sich für den neuen EX-Raid vor. Doch Mewtu ist Vergangenheit, ab sofort befindet sich das mysteriöse DNA-Pokémon Deoxys in seiner Normalform in den EX-Raids.

Wenn ihr auf ein mysteriöses Pokémon aus der Hoenn-Region scharf seid, dann solltet ihr euch bald in Pokémon Go einloggen und einen Ex-Raid betreten. Das DNA-Pokémon Deoxys wird Mewtu künftig in EX-Raid-Kämpfen ersetzen. Hierbei gilt es abermals, sich vorab erst einmal einen EX-Raid-Zugang zu sichern. Deoxys, das mysteriöse Psycho-Pokémon wird in seiner Normalform zugegen sein. Wir verraten euch alles, was ihr wissen müsst.

Wie kann ich an einen EX-Raid teilnehmen?

EX-Raids sind besondere Raids, die nicht gänzlich öffentlich abgehalten werden wie die normalen Raids. Der Trick an der Sache ist, dass ihr einen Raid-Kampf bestreiten müsst, um so die Chance auf einen EX-Raid-Pass zu erhalten. Aber vorsicht! Hierbei muss es sich um eine Arena handeln, in der EX-Raid-Kämpfe überhaupt möglich sind.

Alternativ könnt ihr auch einen Freund in Pokémon Go fragen, ob er oder sie einen Pass für euch hat. Ihr könnt einen EX-Raid-Pass nämlich mit einem Freund teilen, ihr müsst allerdings "Hyperfreund" oder "Beste Freunde" sein. Bis dahin könnt ihr also noch fleißig Geschenke austauschen!

Wie sieht eine EX-Raid-Arena aus?

Falls ihr noch nie eine EX-Raid-Arena gesehen haben solltet oder an einem EX-Raid teilgenommen habt, ist das halb so wild. Ihr erkennt die Arenen, in denen ihr einen EX-Raid-Pass erhalten könnt, fortan ganz einfach an der Markierung in den Arena-Details. Also schaut einfach in den Arenen aus der Umgebung vorbei!

Wann startet der EX-Raid mit Deoxys

Wenn ihr eine entsprechende Arena vorgefunden habt und einen EX-Raid-Pass freischalten konntet, dann stellt sich nur noch die Frage, wann der nächste EX-Raid stattfindet. Niantic schreibt dazu bislang:

"[...] ab dem nächsten Zyklus von EX-Raid-Einladungen."

Wenn ihr einen EX-Raid-Pass erhalten habt, ist dies ganz einfach auf dem entsprechenden EX-Raid-Pass einzusehen. Hier wird das Datum und die Uhrzeit angezeigt, sodass ihr den Kampf gegen das mysteriöse Pokémon auf keinen Fall verpasst. Wir wünschen viel Erfolg dabei!

