Pokémon Go - Community Day: Tanhel für Oktober enthüllt

Im Zeitraum des Pokémon Go Community Days wird zudem die Distanz, um Eier auszubrüten, um 75 Prozent reduziert. Außerdem halten alle Lockmodule insgesamt 3 Stunden lang an. Die exklusive Attacke ist derzeit noch nicht bekannt, allerdings bekommt ihr diesmal 60 zusätzliche Minuten Zeit, um sie bei der Entwicklung zu erhalten.

Am Community Day wird es zudem erstmals möglich sein, eine Shiny-Form von Tanhel zu fangen. Angesichts der Seltenheit des Pokémon dürfte er für viele Spieler eine passende Gelegenheit darstellen, um endlich die letzte Weiterentwicklung Metagross zu erhalten.

Der kommende Community Day wird am 21. Oktober 2018 stattfinden. In Europa beginnt er wie üblich um 11:00 Uhr und endet drei Stunden später um 14:00 Uhr.

Entwickler Niantic hat den nächsten Pokémon Go Community Day enthüllt. Im Oktober wird das im Normalfall durchaus seltene Tanhel besonders häufig auftauchen.

Beim Pokémon Go Community Day wird es im Oktober das seltene Tanhel zu fangen geben. Erstmals können Spieler eine Shiny-Variante des Pokémon erhalten. Damit dürfte auch der Erhalt eines Metagross deutlich einfacher werden.

