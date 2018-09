Pokémon Go - Brandneues Pokémon ??? ab jetzt im Spiel, Event verwirrt die Community

Das mysteriöse neue Pokémon ??? ist heute in Pokémon Go aufgetaucht. Es verwandelt sich nach dem Fangen in ein anderes Pokémon. Die Spieler fragen sich aktuell, ob es sich hierbei um einen Fehler handelt.

Der Leak des neuesten Pokémon mit der Pokédex-Nummer 891, über den wir gestern berichtet haben, sollte sich bewahrheiten. Das neue und recht mysteriöse Pokémon wird es jedoch wohl nicht nur in Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli zu sehen geben. Ab sofort ist es möglich das Pokémon 891 in Pokémon Go zu fangen.

Neues Pokémon: ???

Bei dem neuen Pokémon spekulierten viele, ob es sich nicht um eine Weiterentwicklung von Ditto handeln könnte. Es sieht immerhin so aus wie ein Kind aus Icognito und Ditto mit einer Schraubenmutter auf dem Kopf. Die Shiny-Version vom ???-Platzhalter ist wohl einfach nur leicht dunkler gehalten.

Und tatsächlich könnten die Pokémon in Verbindung stehen. Derzeit berichten Trainer über den Fang des noch unbekannten 3-Fragezeichen-Pokémon. Bei erfolgreicher Jagd verwandelt es sich in ein anderes Pokémon, primär in Ditto. Ab und an verwandelt es sich in Endivie.

Hier sehen wir also einen umgekehrten Effekt. Während Ditto seine wahre Identität in Form anderer Pokémon verbirgt, verwandelt sich das neue Pokémon in ein scheinbar zufälliges Pokémon, nachdem wir es in seiner normalen Form eingefangen haben.

Die Community ist insgesamt leicht verwirrt, da es so ein Vorgehen seitens Niantic noch nie zuvor gab. Es ist absolut unklar, was Niantic damit bezweckt. Zumal es sich hierbei um die 8. Generation an Pokémon handeln würde, wo wir vorerst die 4. Generation in Pokémon Go erwarten:

Unterdessen hat sich der Head of Marketing von Niantic aus Japan mit dem Namen Kento Suga zu Wort gemeldet. Die Spieler gingen wohl erst davon aus, dass es sich hier womöglich um einen Fehler handeln könnte. Doch er gibt Entwarnung und meint, das sei nicht der Fall. Wenn es mehr zu diesem speziellen Event zu berichten gibt, erfahrt ihr es umgehend bei uns!