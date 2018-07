Pokémon Go - Arktos noch 2 Stunden im Raid, Tipps und Tricks zum Fangen

Nur noch für kurze Zeit ist Arktos in allen Arenen als Raid-Boss verfügbar. Falls ihr das legendäre Pokémon fangen möchtet, dann haben wir jetzt ein paar Tipps und Tricks vorbereitet, die es euch einfacher gestalten sollen. Aber Beeilung, um 13 Uhr verschwindet Arktos schon wieder!

Alle aktiven Pokémon Go-Trainer sollten das aktuelle Event auf keinen Fall verpassen. Noch rund zwei Stunden ist Arktos in den Arenen zugegen. Ihr habt also noch für sehr kurze Zeit die Möglichkeit, das legendäre Pokémon einzufangen, indem ihr es im Raid besiegt.

Im Rahmen eines kleinen Dankschöns seitens Niantic gibt es demnach nicht nur das besondere Schiggy mit Sonnenbrille am Community Day, sondern heute auch noch den speziellen Arktos-Raid.

Pokémon Go Community Day bringt Schiggy mit Sonnenbrille, Arktos bald im Raid

Tipps und Tricks: Arktos besiegen?

Allem voran sei gesagt, dass Arktos keine einfache Herausforderung darstellt, es ist ein Tier-5-Boss. Bei Arktos handelt es sich nämlich um ein legendäres Pokémon. Es besitzt die Eigenschaften Eis und Flug. Allem voran solltet ihr euch also mindestens mit insgesamt drei Trainern in den Kampf stürzen - empfohlen wird eine Gruppe aus vier oder fünf Spielern.

Arktos hat rund 37.603 Boss-CP und aufgrund seiner Eigenschaften ist er empfindlich gegen Gestein, Stahl, Feuer und Elektro. Angriffe, die die Attitüde Gestein besitzen, haben sogar den doppelten Effekt. Ihr solltet keine Pokémon einsetzen, die gegenüber Eisattacken anfällig sind.

Diese Pokémon sind zu empfehlen:

Amoroso, Flamara, Entei, Lohgock, Metagross, Raikou, Despotar, Lavados

oder Ampharos, Aerodactyl, Blitza, Glurak, Hundemon, Lanturn, Tornupto, Mogelbaum, Magcargo, Magneton, Tornupto, Kabutops, Stahlos

Weitere Tipps: Achtet auf die Wetterverhältnisse, Regen verstärkt eure Elektro-Pokémon, Bei Sonne sind Feuer-Attacken stärker und der Schnee fällt an diesem Tag wohl weg, was Arktos nocht stärker gemacht hätte.

Der Arktos-Raid findet am heutigen Tag, also am 7. Juli 2018, zwischen 10 und 13 Uhr statt! Ihr solltet also schnell sein, denn rund zwei Stunden ist er noch in der Arena aufzufinden. Und ihr habt sogar die Möglichkeit, einem schillernden Arktos zu begegnen.

