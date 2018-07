Pokémon Go - Alola-Pikachu mit Strohhut und mehr zum 2. Jahrestag!

Pokémon Go feiert seinen zweiten Geburtstag und zu diesem besonderen Anlass gibt es für alle Pokémon-Trainer ein paar Pikachu-Specials. Allem voran spawnt Alola-Pikachu mit Strohhut und Sonnenbrille!

Die Zeit vergeht wie im Flug. Schon zwei Jahre ist es her, als die erste Trainer durch die Straßen und Ländereien dieser Welt wanderten und ihre ersten Pokémon fangen durften. Anlässlich des 2. Jahrestages von Pokémon Go möchten sich Niantic und The Pokémon Company nun bei ihren Spielern bedanken. Der Titel ist nämlich am 6. Juli 2016 erschienen.

Und wie könnten sie die aktive Community besser dran teilhaben lassen als mit einem Ingame-Special? Im Rahmen des 2. Geburtstags gibt es zwei Pokémon, die bis zum 31. Juli 2018 häufiger spawnen - Pichu und Pikachu sollen euch nun vermehrt in der Wildnis begegnen.

Pokémon Go Internet geht nicht, Eingänge zu voll, Server-Störung: 50.000 Spieler in Dortmund

Pikachu in neuer Form: Alola!

In dieser Zeit wird es nicht nur das reguläre Pikachu geben, das wir seit den Anfängen von Pokémon ins Herz geschlossen haben. Es wird zudem eine Ausführung von Pikachu in der Alola-Variante geben. Hier tritt das sommerliche Pikachu mit einem Strohhut und einer Sonnenbrille auf. Allein für dieses Special-Pokémon sollte sich die Reise schon lohnen!

Und wenn das noch nicht genug ist, dann gibt es jetzt sogar noch Avatar-Items, die für alle Trainer mit goldener Pikachu-Fan-Medaille bereitgestellt werden. Hier warten die Pikachu-Fan-Items mit T-Shirts, Pikachu-Ohren und mehr! Ob es Strohhut-Pikachu auch in der Shiny-Form geben wird, ist bis dato noch nicht bekannt.

Abschließend geben die Entwickler noch bekannt, dass bald die Spezial-Forschung zum mysteriösen Pokémon Celebi weltweit verfügbar sein wird. Und falls ihr euch fragt, was es mit dem Community Day am morgigen Tage auf sich hat, haben wir hier die Antwort für euch:

Pokémon Go Community Day bringt Schiggy mit Sonnenbrille, Arktos bald im Raid