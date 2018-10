Pokémon Go - 7-Km-Eier noch länger mit Porenta, Kangama, Pantimos und Tauros

Die 7-Km-Eier in Pokémon Go haben kürzlich ein temporäres Update erfahren. Sie brüten nun auch Tauros, Kangama, Porenta und Pantimos aus. Dieser Bonus wurde jetzt verlängert.

Niantic und The Pokémon Company haben eine frohe Botschaft für alle Spieler von Pokémon Go, die im Rahmen des Ultra-Bonus-Events noch nicht alle Pokémon aus der Kanto-Region fangen konnten. Auch wenn das eigentliche Event ab heute hinter uns liegt, so zählt dies noch nicht für die speziellen 7-Km-Eier.

7-Km-Eier Kanto Deluxe!

Diese wurden ebenfalls für die Zeit des Events angepasst, sodass sie nun die seltenen Pokémon aus der Kanto-Region Tauros, Porenta, Kangama und Pantimos beinhalten. Ihr habt entsprechend also noch bis zum 8. Oktober 2018 Zeit, diese entsprechend auszubrüten.

