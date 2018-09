PlayStation Plus - Spiele für Oktober möglicherweise bereits geleakt!

Durch einen vermeintlichen Leak sind nun möglicherweise die kommenden PlayStation Plus-Games für Oktober 2018 bekannt geworden.

Update: Nun hat ein russischer Twitter-Nutzer ein Bild gepostet, dass die Sniper Elite 3: Ultimate Edition als eines der PS Plus-Spiele für Oktober 2018 zeigt. Eine offizielle Bestätigung ist das natürlich noch lange nicht. Es kann sich genauso gut um einen Fake handeln.

Originalmeldung: Normalerweise teilt uns Sony gegen Ende des jeweiligen Monats mit, welche kostenlosen PlayStation Plus-Titel anstehen. Nun soll ein angeblicher Leak die Liste der PS Plus-Spiele für Oktober 2018 bereits verraten haben.

Der Reddit-User Aecesaje ist laut eigener Aussage in der schmalen Leiste innerhalb des PlayStation Stores auf die beiden Cover von Diablo 3: Eternal Collection und Nioh gestoßen. Anklicken ließen sich die beiden Cover angeblich nicht. Diese beiden Spiele haben in der linken unteren Ecke ein kleines gelbes Rechteck, das an die Farben des kostenpflichtigen Dienstes von Sony erinnert. Möglicherweise handelt es sich dabei um einen Fehler und Sony hat die neuen Spiele für PS Plus nun unabsichtlich verraten.

Allerdings solltet ihr diesen Leak mit großer Vorsicht genießen. Genauso gut könnte es möglich sein, dass sich der Reddit-Nutzer damit lediglich einen Scherz erlaubt hat. Schließlich lässt sich ein solcher Screenshot in einem Bildbearbeitungsprogramm in nur wenigen Sekunden umsetzen. Wohl oder übel müssen wir aber bis Endes des Septembers warten, ehe wir wirkliche Gewissheit haben, welche Spiele uns erwarten.

Wir werden euch in jedem Fall hier auf PlayNation.de weiterhin auf dem Laufenden halten.

Wer auf der PlayStation 4 wirklich alles erleben möchte, ist zu einer Mitgliedschaft bei PS Plus gezwungen. Viele Dienste stehen nur mit einem laufenden Abonnement zur Verfügung. PlayStation Plus kostet knapp 60 Euro im Jahr. Hier ist unsere Kurzbeschreibung:

Wer Mitglied bei PlayStation Plus ist, darf sich über einige tolle Vorteile freuen, die vor allem euer Multiplayer-Erlebnis betreffen. Der Zugang zu allen Online-Games ist nämlich nur mit einer laufenden Mitgliedschaft möglich, ohne könnt ihr euch nicht auf offiziellen Servern mit euren Freunden und Gegnern messen.

Zusätzlich dürft ihr euch über einen Cloud-Speicher freuen, der unter anderem eure Spielstände jederzeit absichert und vor Verlust schützt. Des Weiteren gibt es im PlayStation Store exklusive Angebote für alle Mitglieder und obendrein die bereits erwähnten Gratis-Spiele. Aber Achtung: Die kostenlosen Spiele gibt es bald nur noch für PS4, nicht für PS3 und PS Vita.

