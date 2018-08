PlayStation Plus - Sommer-Geschenk: Bonus-Spiele für alle PS4-Besitzer!

Angesichts der hohen Temperaturen verschenkt Sony in diesem Monat zwei zusätzliche PS4-Games an alle PS Plus-Abonnenten. Diese sind wie immer völlig kostenlos.

Wer PlayStation Plus abonniert hat, darf sich in diesem Monat gleich doppelt freuen: Nicht nur, dass das August-Lineup ohnehin schon richtig gut ist - nein, es gibt zwei weitere Spiele obendrauf!

Passend zu den hohen Temperaturen gibt es deshalb zwei brandheiße PS Plus-Games obendrauf. Diese sind zwar für eure PlayStation 4 gedacht, erfordern jedoch zwei zusätzliche Komponenten: Eine PSVR-Brille und einige Smartphones.

Zwei Extra-Spiele für alle PS4-Spieler

Zu den kostenlosen Bonus-Games bei PS Plus gehören...

Wissen ist Macht: Ein Spiel der Playlink-Reihe. Zusammen mit euren Freunden setzt ihr euch vor den Fernseher und verbindet eure Smartphones mit der PS4-Konsole. Nun werdet ihr im Rahmen eines Quizspiels regelrecht herausgefordert: Ihr alle müsst auf eurem Smartphone die auf dem Fernseher angezeigten Fragen richtig beantworten! Der Klügere gewinnt...

Here They Lie: Ein Spiel für die PlayStation VR, das es in sich hat. Ein echtes Horrorspiel, das euer Blut in den Adern gefrieren lassen wird. Nichts für schwache Nerven!

Diese beiden Spiele gibt es für alle PS Plus-Abonnenten kostenlos. Ihr müsst also einfach in den PlayStation Store gehen und sie eurer Bibliothek hinzufügen - wir wünschen euch ganz viel Spaß!

Was gibt es eigentlich noch so im August bei PS Plus? Das erfahrt ihr hier:

