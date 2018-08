PlayStation Plus - September 2018: Spiele werden heute enthüllt

Am heutigen Mittwoch werden die neuen Spiele enthüllt, die uns im September 2018 bei PlayStation Plus erwarten. Demnach wird Sony bekannt geben, welche Games es auf PS4, PS3 und PS Vita zum Gratis-Download geben wird.

Mittlerweile liegt die gamescom 2018 mit dem einen oder anderen Shitstorm hinter uns und auch die Hitzewelle verschont uns derzeit. Nun dürfte wieder genügend Zeit für neue Games sein. Während die PlayStation Plus-Spiele im Juli unter anderem mit Heavy Rain und Absolver für die PS4 überzeugten, konnten sich PlayStation Plus-Mitglieder im August 2018 beispielshalber Mafia 3 und Dead by Daylight kostenlos herunterladen.

Angesichts der hohen Temperaturen verschenkt Sony in diesem Monat außerdem zwei weitere PS Plus-Games. Dabei handelt es sich um den Playlink-Titel Wissen ist Macht, der mit eurem Smartphone und bestenfalls mehreren guten Freunden gespielt wird, sowie der PlayStation VR-Titel namens Here They Lie. Dabei handelt es sich um ein Horrorspiel, das euer Blut in den Adern gefrieren lassen wird.

PlayStation Plus Gratis PS Plus Games für 2018 im News-Ticker

PS Plus im September 2018: Alle Infos zur Enthüllung

Sony folgt bei den PS Plus-Terminen einem festen Schema: Die Spiele werden immer zum ersten Dienstag eines jeden Monats zum Download bereitgestellt und am Mittwoch zuvor enthüllt.

Wann kündigt Sony die Spiele an? Am 29. August 2018 um 17:30 Uhr.

um 17:30 Uhr. Bis wann sind die August-Spiele noch da? Bis zur Nacht vom 03. September 2018 auf den 04. September 2018 .

auf den . Wann kommen die neuen Spiele? Im Laufe des 04. September 2018.

PlayStation Plus Alle PS4-Games für August 2018 enthüllt

Alle Infos zum PS Plus-Programm

Wer auf der PlayStation 4 wirklich alles erleben möchte, ist zu einer Mitgliedschaft bei PS Plus gezwungen. Viele Dienste stehen nur mit einem laufenden Abonnement zur Verfügung. Hier ist unsere Kurzbeschreibung:

Wer Mitglied bei PlayStation Plus ist, darf sich über einige tolle Vorteile freuen, die vor allem euer Multiplayer-Erlebnis betreffen. Der Zugang zu allen Online-Games ist nämlich nur mit einer laufenden Mitgliedschaft möglich, ohne könnt ihr euch nicht auf offiziellen Servern mit euren Freunden und Gegnern messen. Zusätzlich dürft ihr euch über einen Cloud-Speicher freuen, der unter anderem eure Spielstände jederzeit absichert und vor Verlust schützt. Des Weiteren gibt es im PlayStation Store exklusive Angebote für alle Mitglieder und obendrein die bereits erwähnten Gratis-Spiele. Aber Achtung: Die kostenlosen Spiele gibt es bald nur noch für PS4, nicht für PS3 und PS Vita.

