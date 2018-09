PlayStation Plus - Mitglieder erhalten dieses Sonderpaket mit Fortnite-Skins kostenlos dazu

Derzeit steht allen PlayStation Plus-Mitgliedern kostenlos ein neues Sonderpaket zur Verfügung, das verschiedene Skins für den Battle-Royale-Modus von Fortnite enthält

Als PlayStation Plus-Mitglied erhaltet ihr monatlich verschiedene Spiele für PS4, PS3 und PlayStation Vita gratis dazu und dürft euch zudem über regelmäßige Rabatte bei bestimmten Spielen freuen.

Solltet ihr zudem ab und an gerne einige Runden in Epic Games Third-Person-Shooter Fortnite spielen, dann habt ihr als PS Plus-Abonnent gleich noch einen weiteren coolen Vorteil. Schließlich erhaltet ihr kostenlos ein PlayStation Plus-Sonderpaket mit Fortnite-Skins für einen Hängegleiter, eine Spitzhacke und eine Flugspur dazu.

Inhalt des Pakets:

Hängegleiter "Glubschi"

Spitzhacke "Erntekontrolle"

Flugspur

Bei allen drei Gegenständen handelt es sich ausschließlich um kosmetische Items, die nicht die Spielmechanik beeinflussen.

Was ist Fortnite?

Fortnite ist ein Third-Person-Shooter von Entwickler Epic Games und People Can Fly, das vor allem durch seinen Battle-Royale-Modus innerhalb von kurzer Zeit große Bekannt- und Beliebtheit dazugewonnen hat. In dem komplett kostenlosen PvP-Modus treten 100 Spieler auf einer riesigen Karte gegeneinander an. Der Spieler, der als letzter übrigbleibt, gewinnt die Runde. Fortnite könnt ihr auf verschiedenen Plattformen spielen. Dazu gehören: PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC (Windows, Mac OS) sowie Mobile-Geräte mit den Betriebssystemen iOS und Android.

Was ist PlayStation Plus?

Wer auf der PlayStation 4 wirklich alles erleben möchte, sollte zu einer Mitgliedschaft bei PS Plus greifen. Viele Dienste stehen nur mit einem laufenden Abonnement zur Verfügung. PlayStation Plus kostet für 1 Monat 7,99 Euro, während drei Monate mit 24,99 Euro zu Buche schlagen. Für 12 Monate verlangt Sony insgesamt 59,99 Euro.

