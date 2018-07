PlayStation Plus - Gratis PS Plus Games für 2018 im News-Ticker

Auch in 2018 gibt es wieder jeden Monat kostenlose Spiele für Abonnenten von PlayStation Plus. Von Januar bis Dezember sichert ihr euch monatlich eine tolle Auswahl an Gratis-Games. Wir berichten in unserem News-Ticker rund um die Uhr über die neuen Downloads bei PS Plus.

Mit einem Abonnement bei PlayStation Plus bekommt ihr auf den neueren Sony-Konsolen zahlreiche Vorteile, darunter auch kostenlose Spiele. Jeden Monat, von Januar bis Dezember, sichert ihr euch bei PS Plus 2018 viele Gratis-Games auf PS3, PS4 und PS Vita.

Unter den Titeln sind nicht nur große AAA-Titel, sondern auch kleinere Indie-Perlen mit dabei. PS Plus bietet also einige Überraschungen, ist für Besitzer einer PlayStation 4 aber auch notwendig, um im Multiplayer online spielen zu können.

Welche PS Plus Spiele gibt es im Juli 2018? Was gab es im letzten Monat (Juni 2018) für meine PS4? Wir informieren euch in unserem News-Ticker über sämtliche Games in den jeweiligen Monaten und ermöglichen es euch so, den perfekten Überblick zu behalten.

Januar 2018 bei PS Plus

Vollständige Infos zum PS Plus Angebot im Januar 2018 gibt es hier.

Batman: The Telltale Series (PS4)

Deus Ex: Mankind Divided (PS4)

StarBlood Arena (PS Plus-Bonus PS VR benötigt)

That's You! (PS Plus-Bonus - PlayLink)

Psycho-Pass: Mandatory Happiness (PS Vita)

Uncanny Valley (PS Vita und PS4)

Sacred 3 (PS3)

The Book of Unwritten Tales 2 (PS3)

Februar 2018 bei PS Plus

Alle Infos zum PS Plus Angebot im Februar 2018 gibt es hier.

Knack (PS4)

RiME (PS4)

StarBlood Arena (PS4 / PSVR)

Grand Kingdom (PS4 / PS Vita)

Exiles End (PS Vita)

Spelunker HD (PS3)

Mugen Souls Z (PS3)

März 2018 bei PS Plus

Sämtliche Details zum PS Plus Angebot im März 2018 findest du im Link.

Bloodborne (PS4)

Ratchet and Clank (PS4)

Mighty No. 9 (PS4 und PS3)

Legend of Kay Anniversary (PS3)

Claire: Extended Cut (PS Vita und PS4)

Bombing Busters (PS Vita und PS4)

April 2018 bei PS Plus

Alle Infos zum PS Plus Angebot im April 2018 findest du im Link.

Mad Max (PS4)

Trackmania Turbo (PS4)

In Space We Brawl (PS3)

Toy Home (PS3)

99 VIDAS (PS Vita)

Q*Bert Rebooted (PS3, PS4 und PS Vita)

Mai 2018 bei PS Plus

Was es im Mai 2018 gibt, erfährst du zum PS Plus Angebot im April 2018 im Link.

Beyond: Two Souls (PS4)

Rayman Legends (PS4)

Risen 3: Titan Lords (PS3)

Eat Them (PS3)

King Oddball (PS Vita)

Furmins (PS Vita)

Juni 2018 bei PS Plus

Die Infos zum Juni-Lineup bei PS Plus im Juni 2018 gibt es im Link!

Juli 2018 bei PS Plus

Hier sind die Infos zum Juli-Lineup bei PS Plus, zu finden im Link!

Heavy Rain (PS4)

(PS4) Absolver (PS4)

(PS4) Rayman 3 HD (PS3)

Extreme Exorcism (PS3)

Space Overlords (PS Vita)

Zero Escape: Zero Time Dilemma (PS Vita)

August 2018 bei PS Plus

Für die Spiele im August 2018 musst du bis zum 25. Juli warten!

September 2018 bei PS Plus

Im Laufe des 29. August wird dir gesagt, was es im September 2018 gibt!

Oktober 2018 bei PS Plus

Für die Oktober-Spiele wirst du bis zum 26. September warten müssen!

November 2018 bei PS Plus

Wenn du die November-Games sehen willst, komm einfach am 31. Oktober wieder!

Dezember 2018 bei PS Plus

Am 28. November werden die Spiele im Dezember 2018 enthüllt!

