PlayStation Plus - Alle PS4-Games für August 2018 enthüllt

Im heißen Sommer wird es erneut neue PlayStation Plus-Spiele im August 2018 geben. Einen Monat lang wird es kostenlose PS Plus Spiele für PS4, PS3 und PS Vita geben. Wir haben sämtliche neue Spiele für eure PlayStation parat und alle Infos zum nächsten Monat.

Aktuell ist es wirklich wahnsinnig heiß, weshalb eine frische Abkühlung uns nur gut tun könnte. Deshalb wird es auch im August 2018 neue Games bei PlayStation Plus geben!

Wer Abonnent von PS Plus ist, bekommt jeden Monat neue Games von Sony komplett gratis. Diese gibt es für PS4, PS3 und PS Vita!

Ab 2019 wird es allerdings nur noch PS4-Spiele geben, was durchaus ärgerlich ist. Vorerst wird es aber weiterhin jeweils zwei Titel für die PlayStation 4, PlayStation 3 und PlayStation Vita zum Download geben.

PS Plus im August 2018: Wann kommen die Games?

Es ist jeden Monat komplett gleich, wenn es um die Verteilung neuer Spiele bei PS Plus geht. Am ersten Dienstag eines jeden Monats gibt es die neuen Spiele zum Download, am Mittwoch zuvor werden die Titel bekannt gegeben.

Das neue PS Plus-Angebot könnt ihr ab dem 07. Juli 2018 herunterladen. Die aktuell noch vorhandenen Spiele stehen bis zum 06. Juli zur Verfügung.

Die neuen Spiele: PlayStation Plus August 2018

Das sind die neuen Games, die ihr im August bei PlayStation Plus bekommt:

Nur für kurze Zeit: Die Juli-Spiele

Beeilt euch, ihr habt noch wenige Tage Zeit, um die Spiele aus dem Vormonat Juni zu sichern. Diese könnt ihr solange zocken, wie euer Abonnement läuft!

PlayStation Plus Gratis PS Plus Games für 2018 im News-Ticker

