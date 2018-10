PlayStation Plus - 3 Monate Netflix gratis für Abonnenten: Neues Geschenk kommt per Mail

Mitglieder von PlayStation Plus dürfen sich aktuell über eine kostenlose Netflix-Mitgliedschaft freuen. Einige Abonnenten bekommen per Mail einen Gutschein zugeschickt, der für drei Monate gilt. Nicht alle dürfen allerdings an der Aktion teilnehmen.

Aktuell dürfen sich viele Mitglieder von PlayStation Plus über ein zusätzliches Geschenk freuen. Sony verschenkt eine 3 Monate lang gültige Mitgliedschaft bei Netflix an einige Abonnenten.

Allerdings werden nicht alle in den Genuss dieses Geschenks kommen dürfen, da es zufällig an ausgewählte Mitglieder versendet wird. In unserer Redaktion bekamen zwei Personen eine entsprechende Mail, alle anderen (leider) nicht.

PlayStation Plus November-Spiele geleakt: Offizielle Website zeigt kostenlose PS4-Games

Netflix gratis mit PS Plus: Nicht für alle!

Seid ihr Mitglied bei PS Plus, müsst ihr die damit verbundene E-Mail checken. Entdeckt ihr sie nicht, schaut gründlich im Werbung- und Spam-Ordner nach. Es kann sein, dass ihr eine solche Mail im Laufe der kommenden Tage erhalten werdet, weil sie nach und nach an immer mehr Mitglieder versendet wird. Behaltet euer Postfach also im Auge!

Innerhalb der Mail findet ihr einen Button, auf den ihr drücken müsst. Dort müsst ihr dann eure E-Mail-Adresse angeben und bekommt anschließend eine weitere Mail mit einem weiteren Button zugesandt. Einmal draufgedrückt, werdet ihr zu Netflix weitergeleitet und könnt den Gutschein-Code dort einlösen.

Netflix auch als Bestandskunde kostenlos

Gehört ihr zu den glücklichen Abonnenten, die das Geschenk bekommen haben, müsst ihr es bis zum 31. Oktober 2018 einlösen. Tolle Sache: Den Code könnt ihr auch aktivieren, wenn ihr bereits Netflix-Abonnenten seid.

Der Gutschein verfügt über einen Wert in Höhe von 32,97 Euro, der den Kosten von 3 Monaten Netflix-Mitgliedschaft auf der Standard-HD-Abo-Stufe entspricht. Bei allen bestehenden Mitgliedern wird der Wert des Gutscheins mit eurem laufenden Abo verrechnet.

Löst ihr ihn ein, wird in den nächsten Monaten also nichts von eurem Konto abgebucht und ihr schaut vorerst völlig kostenlos weiter. Eine tolle Sache!

Netflix Zahlreiche neue Serien und Filme für November enthüllt!