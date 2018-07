PlayStation Network - PSN wieder down: PS4-Service offline, Störung im Server-Netzwerk

Das PlayStation Network ist zwei Tage in Folge komplett offline. Spieler melden eine Störung der PSN-Server auf der PS4, viele Features im Service-Netzwerk gehen nicht. Wir haben alle Infos zu den Offline-Problemen.

Sony scheint die Probleme mit dem PlayStation Network erneut nicht in den Griff zu bekommen, denn das PSN ist wieder down. Bereits gestern litt das PSN unter einer Offline-Phase, jetzt ist es zum zweiten Tag in Folge der Fall.

Erste Probleme traten gegen 21 Uhr deutscher Zeit auf und ziehen sich bis jetzt, ihren Höhepunkt erreichte die PSN-Störung auf der PlayStation 4 um 22 Uhr. Spieler zeigen sich in den sozialen Netzwerken frustriert, besonders, weil heute die Season 5 von Fortnite gestartet ist.

PSN offline, Server-Probleme

Am häufigsten melden PS4-Spieler folgende Probleme:

Online spielen (42%)

Einloggen (36%)

Social (20%)

Sony meldet auf der offiziellen Status-Website des PlayStation Networks, dass nur die PS4 im Bereich „Gaming und soziale Netzwerke“ betroffen ist. Das Statement lautet folgendermaßen:

„Möglicherweise wirst du beim Starten von Spielen, Anwendungen oder Online-Funktionen Schwierigkeiten haben. Unsere Entwickler arbeiten daran, das Problem so schnell wie möglich zu beheben, und wir bedanken uns für deine Geduld.“

PSN down, wann geht es wieder?

Noch ist unklar, wann genau das PlayStation Network wieder online gehen wird. Derzeit sind Multiplayer-Gameplay, Lobby-System, Party-Einladungen und weitere Funktionen stark eingeschränkt.

Spieler bekommen verschiedene Fehlermeldungen angezeigt, die kaum zu identifizieren sind. Hoffentlich kriegt Sony die PSN-Störung bald in den Griff.