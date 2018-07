PlayStation Network - PSN-Server heute down, Wartung zeigt Fehler E-82385F03

Am Mittwochabend hat das PlayStation Network eine Störung, die Spieler sollten sich also nicht wundern, wenn es zu Fehleranzeigen kommt. Die Störungen scheinen seit 18:26 UIhr zu bestehen. Wegen einer angeblichen Wartung sind die Server offline, das PSN ist aufgrund einer Fehlermeldung E-82385F03 nicht erreichbar. Die Spieler melden, dass sie sich nicht im PlayStation Store einloggen können.

Der Netwerk-Servicestatus zeigt derzeit an, dass es bei einigen Services Probleme gibt. Konkret ist jedoch lediglich PlayStation Music aufgelistet und es wird die folgende Nachricht ausgegeben:

@AskPS_UK psn down for maintenance but online says everything up and running, can anyone help please? pic.twitter.com/SSuPDmc4qi