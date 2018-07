PlayStation Network - Erneute PSN-Störung: Server offline wegen Fehler WS-37431-8

Einmal mehr leidet das PlayStation Network unter Server-Problemen. Spieler in aller Welt melden derzeit eine Störung der PSN-Server auf der PS4. Offiziellen Angaben zufolge hat das gesamte Netzwerk eine Störung, es kommt zu Fehlercodes und Offline-Zwang.

Einmal mehr leidet das PlayStation Network unter enormen Problemen - das PSN ist erneut offline. Spieler aus aller Welt melden in den sozialen Netzwerken, dass das PSN nicht funktioniert.

Das PSN soll gegen Mitternacht down gegangen sein, wie aus verschiedenen Quellen hervorgeht. Besonders verärgert sind natürlich die Community des aktuell erfolgreichsten Spiels der Welt, Fortnite.

Auf Twitter häufen sich die Beschwerden: Warum ist das PSN offline? Wieso kriegt Sony das PlayStation Network nicht hin? Warum ist Xbox Live immer online, aber auf meiner PS4 geht es nicht?

PSN down: Die aktuellen Probleme

Derzeit melden PS4-Spieler folgende Probleme:

Einloggen (59%)

Online spielen (29%)

PlayStation Store (10%)

Sony hält sich wie immer vage und erklärt auf der offiziellen Status-Website folgendes:

„Möglicherweise wirst du Schwierigkeiten beim Anmelden im PlayStation Network oder beim Erstellen eines Kontos haben. Unsere Entwickler arbeiten daran, das Problem so schnell wie möglich zu beheben, und wir bedanken uns für deine Geduld.“

Warum geht PSN nicht? Die häufigsten Fehlercodes

Am häufigsten treffen Spieler im PSN derzeit auf den Fehlercode WS-37431-8. Auch hier gibt es nahezu keine Informationen, erneut hält man sich vage:

„Der Service ist vorübergehend nicht verfügbar. Bitte versuche es erneut. Sollte der Service weiterhin nicht verfügbar sein, versuche es bitte später erneut.“

Hin und wieder kommt es aber auch zum Fehlercode WS-37397-9. Hierbei handelt es sich um einen Verbindungsfehler, der entweder an euch, oder an Sony liegen kann.

PSN Wartungsarbeiten vorgezogen?

Sony hat angekündigt, heute zwischen 6:00 Uhr und 6:30 Uhr deutscher Zeit Wartungsarbeiten durchzuführen. Allerdings war das PSN sechs Stunden früher offline, es muss sich also um einen Fehler handeln. Doch was könnte da schief gelaufen sein?

So oder so: Wir können euch nicht sagen, ab wann alles wieder läuft. Solange das PSN down ist, müsst ihr einfach mal ausharren und euch gedulden.