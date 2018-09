PlayStation Classic - Vorbestellen auf Amazon ab sofort möglich, schnell wieder ausverkauft!

Ab sofort kann man den PlayStation Classic offiziell vorbestellen. Die Konsole gibt es bei Amazon zum besten Preis. Sie wird direkt zum Release an euch geliefert.

Es ist endlich soweit, die heißbegehrte Sony PlayStation Classic-Konsole ist da! Das Gerät kann ab sofort auf Amazon zum empfohlenen Bestpreis vorbestellt werden.

Die Miniatur-Hardware kostet 99,99 Euro und wird direkt zum Launch am 03. Dezember 2018 an euch geliefert. Sie enthält zwanzig Spiele, darunter Klassiker wie Final Fantasy VII, Jumping Flash!, Ridge Racer Type 4, Tekken 3 und Wild Arms. Im Lieferumfang enthalten sind gleich zwei per Kabel gebundene Controller.

Ihr solltet euch mit dem Kauf allerdings beeilen, denn die Konsole wird nicht lange zur Verfügung stehen. Sie kann schon bald ausverkauft sein!

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.