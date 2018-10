PlayStation 5 - Sony-Chef meint, es sei nun Zeit für die Next-Generation-Hardware

Die PlayStation 4 ist ein voller Erfolg und jüngst hat die Sony-Obrigkeit diesen Erfolg kommentiert. Kenichiro Yoshida spricht von der Notwendigkeit einer neuen Konsolen-Generation, also womöglich von einer PlayStation 5.

Erst kürzlich berichteten wir über Development-Kits der PS5, die angeblich schon jetzt an Third-Party-Entwickler verschickt worden seien. Auf einen recht fortgeschrittenen Entwicklungsstand könnte jetzt zudem folgender Kommentar des Sony-Chefs höchstpersönlich deuten.

Der Präsident und CEO von Sony, Kenichiro Yoshida, hat nun angedeutet, dass das Unternehmen den Release einer neuen Konsolen-Generation plant. Auch wenn er es in einem Statement gegenüber Financial Times vermeidet, die "PlayStation 5" namentlich zu erwähnen, so sind seine Worte doch recht eindeutig.

"Was ich an diesem Punkt sagen kann, es ist notwendig, eine Next-Generation-Hardware zu haben, [...] "

PlayStation 5 Neue Details zu Release, Features und Spielen

Yoshida kommentierte damit die Debatte rund um den aufstrebenden, globalen Smartphone-Spielemarkt und den Erfolg der PlayStation 4. Außerdem zog Financial Times die Gerüchte hinzu, die besagten, Sony arbeite an einem Tablet, das man mit multiplen Geräten verbinden könne.

"[...] seit Online-Streaming von Videospielen eine weitere Verbreitung findet, sucht das Unternehmen nach Wegen, die Synergien zwischen den Spiele- und Filmdivisionen zu verzweigen."

Kaum abweichende Architektur

Außerdem beziehen sich einige Zitate in der Veröffentlichung auf Brancheninsider, die mit den Plänen für eine zukünftige Konsole von Sony betraut worden seien. Hier besteht die Kernaussage daraus, dass die fundamentele Architektur der PS5 im Grunde nicht sonderlich von der PS4 abweiche. Demnach entferne sich die neue Konsolen-Generation nicht zu sehr von der alten.

In jüngster Zeit kamen zudem einige Spekulationen auf, ob der Ausfall der PlayStation Experience nicht mit einer potenziellen neuen Konsole zusammenhängen könnte:

PlayStation 5 Release schon 2019? Neue Spekulationen zur Ankündigung