PlayStation 5 - 4K und 60 FPS nicht unbedingt zu erwarten, sagt Indie-Entwickler

Ein Entwickler zeigt sich nicht sonderlich optimistisch, wenn es um die Hardware der PlayStation 5 geht. Man müsse damit rechnen, dass 4K und 60 FPS nicht unbedingt zum Standard gehören werden.

Selbst in der aktuellen Konsolengeneration erreichen einige Spiele keine 1080p-Auflösung, bei der PlayStation 5 soll dies aber anders sein. Hier erwarten viele Spieler, dass die Konsole durchgehend eine 4K-Auflösung bei 60 FPS bieten muss.

Dass dies letztendlich auch zum Standard gehören wird, bezweifeln jedoch einige Entwickler. In einem Interview stimmte Through the Woods-Macher Stian Willums dieser Ansicht zu.

Keine hohen Erwartungen

Man habe nicht allzu viele Erwartungen, so Willums. Es sei aber klar, dass die Konsolen hardwaretechnisch deutlich stärker ausfallen werden und auf eine bessere Grafik setzen. Jeder in der Branche möchte eine möglichst imposante Grafik bieten, Spieler sollten dies jedoch nicht als gegeben sehen. Viele wären bereits mit dem zufrieden, was sie überhaupt bekommen.

Willums hoffe jedoch, dass interaktive Elemente auf der PlayStation 5 deutlich zugänglicher werden. Soziale Komponenten und die Share-Funktionen müssten einfacher werden.

