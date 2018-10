PlayStation 4 - System-Update 6.02 veröffentlicht: Patchnotes und Download-Infos

Pokémon Go - Evoli zu Folipurba und Glaziola entwickeln - Tipps & Tricks

Fortnite - So verlief Mesut Özils erster Livestream

Pokémon Go - Regional exklusiv: Plaudagei, Pachirisu und Venuflibis fangen

Discord - Game-Store in der Betaphase ist da, Discord Nitro ähnelt jetzt PS Plus

Pokémon Go - Eier in Generation 4: So kriegt ihr Sheinux, Riolu und mehr!