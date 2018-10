PlayStation 4 - Ein exklusiver und unangekündigter AAA-Titel soll noch kommen

PS4-Besitzer dürfen sich anscheinend noch über mindestens einen AAA-Titel freuen, der bislang nicht angekündigt worden ist. Dies behauptet der auf ResetEra bekannte Insider Benji.

Die Zeit der PS4 ist zwar noch nicht abgelaufen aber zumindest gezählt, da die PlayStation 5 bereits in den Startlöchern zu stehen scheint. Laut des auf ResetEra bekannten Insiders Benji wird die PlayStation 4 aber noch mindestens einen bislang unangekündigten First-Party-Exklusivtitel spendiert bekommen.

Der Insider teilte mit: "es ist schwierig sich auf großen Pressekonferenzen zu präsentieren, wenn alle verbleibenden großen First-Party-Exklusivtitel für PS4 bereits angekündigt wurden, außer einem."

The Last of Us Part 2, Death Stranding oder Ghost of Tsushima sollen damit übrigens nicht gemeint sein, da diese Titel bereits offiziell angekündigt worden sind. Bei dem AAA-Spiel soll es sich außerdem weder um einen Titel für Sonys VR-Headset PlayStation VR noch um ein Remake handeln.

Diese Aussage sollte natürlich mit Vorsicht genossen werden, da es dazu bislang kein offizielles Statement seitens Sony gibt.

Möglicherweise wird es sich bei dem letzten AAA-Titel für die PS4 auch gleichzeitig um das erste Spiel für die PS5 handeln. Das würde zu dem Gerücht passen, dass die PS5 mit all ihren Vorgänger-Konsolen abwärtskompatibel sein wird.

