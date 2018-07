PES 2019 - Türkische Süper Lig spielbar und Celtic Glasgow als neuester Partnerclub

Ende August dürfen sich Fans mit PES 2019 auf den neuesten Ableger der bekannten Fußballsimulation freuen. Wie Konami nun innerhalb einer aktuellen Pressemitteilung bekannt gegeben hat, wird die türkische Süper Lig in Pro Evolution Soccer 2019 zum ersten Mal spielbar sein. Damit befinden sich bereits acht neue internationale Ligen an Bord des Titels. Die 1959 gegründete Süper Lig beinhaltet insgesamt 18 Verein, darunter international erfolgreiche Klubs wie Galatasaray A.Ş., Fenerbahçe A.Ş., Beşiktaş A.Ş. und Trabzonspor A.Ş.

Passend dazu hat Konami den beliebten türkischen Mittelfeldspieler Hakan Çalhanoğlu als lokalen Botschafter verpflichtet. Der türkische Nationalspieler wird gemeinsam mit Cover-Star Phillipe Coutinho auf der türkischen Edition von PES 2019 zu sehen sein.

Weiterhin haben die Verantwortlichen mitgeteilt, dass der aktuelle schottische Premiership-Champion Celtic Glasgow als neuester Partnerklub in PES 2019 Einzug halten wird. Zustande kommt diese Partnerschaft dadurch, dass PES 2019 den Spielern zum ersten Mal die komplette schottische Premiership bieten wird. Jeder der zwölf Vereine wird dank Downloads nach dem offiziellen Launch samt offiziellen Trikots zur Verfügung stehen - wöchentliche Updates garantieren, dass reale Veränderungen jederzeit übernommen werden.

PES 2019 Termin für die Demo bekannt gegeben

Gordon Kaye, Leiter Business Development bei Celtic FC:

"Wir freuen uns sehr, mit KONAMI in einer für die PES-Serie so aufregenden Zeit zusammenzuarbeiten. Das Gameplay und die Spielerdetails in PES 2019 sind einfach atemberaubend und wir haben keinen Zweifel, dass Celtic-Fans begeistert sein werden, die “Double Treble Champions” so realistisch erleben zu dürfen."