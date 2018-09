Overwatch - Virtuelles Ticket der BlizzCon 2018 hält Sombra-Skin ''Dämonenjäger'' bereit

In weniger als zwei Monaten beginnt die BlizzCon 2018. Schon jetzt könnt ihr euch ein virtuelles Ticket sichern und damit auch einen exklusiven Overwatch-Skin. Der legendäre Sombra-Skin entspricht der Dämonjäger-Klasse aus Diablo 3.

Heute beginnt der digitale Kartenvorverkauf zur kommenden BlizzCon, ihr könnt ab sofort ein virtuelles Ticket für die BlizzCon 2018 erwerben, das euch satte zwei Monate mit Exklusivmaterial versorgt. Das Schöne ist nämlich, dass die Tickets nicht erst zur BlizzCon Einsicht in den Blizzard-Content gewähren, sondern ihr ab sofort regelmäßig Inhalte einsehen könnt, die nach und nach erscheinen.

Während der BlizzCon 2018 gilt wie gehabt, dass ihr Zugriff auf alle Livestreams, Events und Podiumsvorträge erhaltet und diese ganz entspannt von zu Hause aus genießen könnt. Dabei könnt ihr frei entscheiden, ob ihr dies über die offizielle Webseite, erstmals gar im BattleNet-Launcher oder der ''BlizzCon Mobile App'' (iOS und Android) machen möchtet.

Falls ihr euch für einen Kauf entscheidet, kann es also umgehend losgehen. Die ersten Episoden exklusiver Videoserien zur BlizzCon stehen schon zum Ansehen bereit. Einige Videos könnt ihr hier sogar ohne ein virtuelles Ticket anschauen. Werft demnach auf jeden Fall einen Blick auf die BlizzCon-Seite!

Blizzard BlizzCon-Ticket mit mehr Inhalt und Ingame-Items noch schnell kaufen

Overwatch-Skin von Sombra

Am Ende winken zudem virtuelle Goodies für alle Käufer, die in den Blizzard-Spielen verwendent werden können. Für den Anfang gibt es erst einmal einen Skin zu Overwatch. Dabei haben sich die Entwickler etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Ein legendärer Skin, der für Sombra gedacht ist, ist optisch an die Dämonenjäger-Klasse aus Diablo 3 angelehnt. Falls ihr euch beispielsweise in Heroes of the Storm gerne mit Valla ins Gefecht stürzt, dürfte euch der BlizzCon-Skin durchaus zusagen! Unterhalb der News könnt ihr euch einen kleinen Ersteindruck vom Skin verschaffen.

Weitere Goodies für die Games Diablo 3, World of Warcraft, Hearthstone, StarCraft 2, StarCraft: Remastered und Heroes of the Storm werden womöglich noch angekündigt. Und verpasst keinesfalls den Start der BlizzCon am 2. November 2018!