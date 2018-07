Overwatch - Toxizität sei durch Endorsements stark zurückgegangen

Game Director von Overwatch, Jeff Kaplan, hat sich jüngst zum Thema Endorsements (neues System zur Anerkennung der Mitspieler) zu Wort gemeldet. Laut Aussagen soll die Toxizität um ein ganzes Stück weit zurückgegangen sein.

Vor einiger Zeit hat Blizzard ein neues Anerkennungssystem für Overwatch vorgestellt, das ein Zeichen gegen negatives Verhalten setzen sollte. Wie es scheint, tragen die sogenannten Endorsements schon kurz nach der Integration ihre Früchte. Die Toxizität soll sich spürbar verringert haben.

Weniger Negativität

Um dies zu untermauern, gibt Jeff Kaplan interne Zahlen preis, die sich auf den Missbrauch des Chats beziehen. Dabei soll Nordamerika mit rund 26,4 Prozent in den kompetitiven Matches bisher am meisten profitieren, während es in Südkorea immer noch 16,4 Prozent weniger Negativität gibt.

Die generellen Zahlen, die sich auf alle aktiven Spieler am Tag beziehen, umfassen die Minimierung der negativen Äußerungen von 28,8 Prozent in Amerika und 21,6 Prozent in Südkorea.

"Wir werden weiterhin an diesen Features arbeiten, um Overwatch zu einem besseren Ort zu machen! Vielen Dank an alle!"

Endorsements

Das System dahinter sieht Belohnungen für positives Verhalten vor. Es gilt also, das Übel nicht nur mit Banns an der Wurzel zu bestrafen, sondern auf der anderen Seite auch richtiges Verhalten zu belohnen, um die Spieler dahingehend zu ermutigen.

So können alle Overwatch-Spieler nun nach einer Runde eine Wertung an drei Mitspieler abgeben: Führungsrolle, Zusammenspiel und Fairness!

Auf der einen Seite erhält jeder Spieler Erfahrungspunkte für die Vergabe der Anerkennung. Und die Erfahrung führt in Overwatch bekanntermaßen zu den Lootboxen, was man als kleine Belohnung betrachten könnte. Zudem können die Spieler eine höhere Stufe der Anerkennung erreichen. Und schließlich haben die Endorsements sogar eine Auswirkung darauf, mit wem ihr als Spieler zusammengewürfelt werdet. Es werden dann Mitspieler aus einem ähnlichen Endorsement-Level gesucht.

Doch das neue Feature Suche-nach-Gruppe hat hier sicherlich auch einiges beigetragen, worüber sich die Spieler nun vor Beginn der Matches mit anderen Spielern absprechen können.

