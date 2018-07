Overwatch - Spieler sammeln über 12,7 Millionen US-Dollar für Brustkrebsforschung

Blizzard bedankt sich für die Unterstützung und den zahlreichen Spenden für die Brustkrebsforschung. Insgesamt kamen rund 12,7 Millionen US-Dollar zusammen, die zu einhundert Prozent an die Stiftung für Brustkrebsforschung (BCRF) weitergeleitet wurden.

Blizzard hat im Rahmen des Hero-Shooters Overwatch zum Spenden für wohltätige Zwecke aufgerufen - und die Spieler sind dem Ruf gefolgt! Satte 12,7 Millionen US-Dollar konnten für die Stiftung für Brustkrebsforschung (Breast Cancer Research Foundation) gesammelt werden. Dabei handelt es sich um die größte Spende, die der BCRF von einem Firmenpartner je übermittelt wurde.

Overwatch-Community zeigt Herz

Die Community hat einmal mehr Herz und Stärke bewiesen und das nicht nur auf dem digitalen Schlachtfeld in der Haut von Mercy. Blizzard hatte vor einiger Zeit für die notorische Heilerin einen speziellen Benefizskin entwickelt, der nicht nur optisch überzeugen sollte. Die Idee seitens Blizzard, sämtliche Einnahmen, die durch diesen Skin zustande kommen würden, an die Brustkrebsforschung weiterzuleiten, überzeugte die Spieler auf ganzer Linie. Aus allen Teilen der Welt gingen Spenden ein, während sich die Spieler als Dankeschön an "Mercy in Rosa" erfreuen dürfen.

Doch damit war es noch nicht geschehen. Einige Spieler sorgten für zusätzliche Erlöse, indem sie sich das zugehörige T-Shirt zu Mercy in Rosa erwarben. Das Design dazu stammte vom Community-Artist VICKISIGH. Dazu kommen die Einnahmen der Benefizstreams, die von 14 Overwatch-Streamern aus der Community abgehalten wurden. Nachfolgend seht ihr ein kleines Video, das von Blizzard in diesem Rahmen veröffenticht wurde.