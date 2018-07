Overwatch - Hanzo erhält eigene Statue

Viele Helden aus dem Overwatch-Universum haben bereits eine physische Statue erhalten, die im offiziellen Merchandise-Shop zum Kauf angeboten wird. Und nun hat Blizzard eine Ankündigung gemacht, auf die schon viele gewartet haben - Hanzo ist nun ebenfalls als hochwertige Figur im Bllizzard Gear Store erhältlich!

Blizzard Collectibles-Merchandise ab sofort mit Widowmaker-Figur

Die Statue Hanzo reiht sich neben Mercy, Genji, Tracer, Reaper und D.Va in der Riege der physischen Overwatch-Figuren ein, die als Blizzard Collectibles im offiziellen Shop zu finden sind. Diese Merchandise-Reihe ist bei den Spielern sehr beliebt, da sie für ihre Qualität bekannt ist.

Die Statue an sich ist 33 Zentimenter hoch, der Durchmesser im Boden beträgt 25,4 Zentimeter. Die Statue ist wie alle anderen Collectibles sehr hochwertig verarbeitet und außerordentlich detailreich. Beispielsweise ist sie handbemalt und enthält zusätzliche Accessoires für die Waffe. Der Preis beläuft sich auf 175 Euro.

The dragon awakens.



Pre-order your Hanzo statue today from the #BlizzardGear store!



🏹 https://t.co/gchgtIDHOF pic.twitter.com/Ibp4zhAmdF