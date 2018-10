Overwatch - Halloween-Event mit neuen Skins gestartet, spielerisch kaum Neuerungen

Blizzard veranstaltet in jedem Jahr die unterschiedlichsten Events zu bestimmten Ereignissen, Feiertagen oder saisonalen Zeiten. Untertage kehrt das Halloween-Fest nach Overwatch zurück. Auch wenn die neuen Skins überzeugen, bietet der Event spielerisch nicht viel Neues.

Nachdem Blizzard vor einiger Zeit den diesjährigen Halloween-Event für Overwatch angekündigt hatte, ist er nun auf der PS4, Xbox One und dem PC gestartet. Mit ''Halloween-Horror 2018'' dürfen sich die Spieler ab sofort ins grausige Schlachtgetümmel gegen Dr. Junkenstein und seine Untergebenen stürzen.

Wenige Neuerungen zu Halloween

Dabei werden zwei spezielle Spielmodi zur Verfügung gestellt, Junkensteins Rache - ''Klassisch'' und ''Endlose Nacht''. Hier wird in unzähligen Gegnerwellen im Koop gegen den Computer, also PvE, gekämpft. Um dies zu bewerkstelligen, können die Spieler auf zehn spielbare Helden zurückgreifen. Erstmals werden sich Tracer und Brigitte in diesem Jahr zu der Kämpferriege gesellen. Doch ansonsten gibt es nicht sonderlich viele Neuerungen.

Auf der anderen Seite gibt es wieder jede Menge neue Skins. Unter den sechs legendären Skins befindet sich beispielsweise ein Soldier: 76 im Stile von Friday the 13th, der lustigerweise ''Schlitzer: 76'' heißt. Pharah kommt mit einer ''Verzauberten Rüstung'' oder Sombra als Frankensteins ''Braut'' daher. Einige Skins wie der ''Kürbis'' von Hammond machen einen sehr exotischen Eindruck.

Doch solche kosmetischen Spielereien reichen nun mal nicht immer aus, um die aktive Spielerschaft bei Laune zu halten. Die Spieler reagieren teils ernüchtert über die aufgekochten Inhalte. Die Modi gab es immerhin schon zu sehen.

Zumindest gibt es ein wenig hübsche Deko für einzelne Karten, so erstrahlt Eichenwalde, Chateau Guillard und gleichermaßen Hollywood in gruseliger Atmosphäre. Aber was haltet ihr von dem Event? Lasst es uns gerne unterhalb der News im Kommentarbereich wissen. Der Halloween-Terror 2018 in Overwatch endet übrigens am 1. November 2018.

