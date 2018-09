Overwatch - Genjis Schwert fürs Wohnzimmer mit Licht- und Soundeffekten vorgestellt

Blizzard-Fans dürften über den Blizzard Gear Store bestens informiert sein. Insbesondere die Blizzard Collectibles wie Hanzo bestechen seit ihrer Veröffentlichung mit hoher Qualität. Jüngst gab es eine neue Enthüllung zum Overwatch-Charakter Genji. Ihr habt fortan die Möglichkeit ein lebensgroßes Schwert fürs Wohnzimmer einzukaufen!

Overwatch Hanzo erhält eigene Statue

Mit dem ultimativen Genji-Schwert gibt es jetzt Merchandise der ganz besonderen Art. Die Merchandise-Box besteht aus einem Schwert, einer Schwertschneide und einem Halter. Dabei lehnt sich das Schwert an die ultimative Fähigkeit von Genji an.

Zu den besonderen Features zählen unter anderem die oben benannten Soundeffekte. Außerdem gibt es Lichteffekte - beides wird via Knopfdruck aktiviert. Wenn ihr das Schwert dann durch die Luft schwingt, werden die Features zu sehen und zu hören sein. Das Schwert kostet 200 Euro und ist im Bliizard Gear Store zu haben, einen Link zum Shop haben wir euch unten eingebunden. Das Schwert sollte nach der Bestellung spätestens bis zum 15. Dezember 2018 passend zu den Feiertagen ankommen, wie Blizzard angibt.

Wichtig: Blizzard gibt an, dass es sich hierbei nicht um ein Spielzeug handelt: "Dies ist kein Spielzeug."

Unsere Meinung: Aber wir wissen doch alle, was wir mit dem Schwert alles anstellen werden.

My blade is ready to be unleashed!



Pre-order the all-new Ultimate Genji Sword featuring LED illumination, motion-activated sound effects, and a decorative stand.



🐉 https://t.co/XOjuWL4fr5 pic.twitter.com/twAnSRvHgc