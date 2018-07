Overwatch - Finaler Release von Wrecking Ball bestätigt

Blizzard hat jüngst ein Datum für die Live-Schaltung von Wrecking Ball verkünden lassen. Der Hamster im rollenden Mech wird bereits in Kürze offiziell ins Spiel implementiert.

Ihr werdet sicherlich schon vom niedlich todbringenden Hamster in Overwatch gehört haben? Hammond respektive Wrecking Ball, wie er im Spiel heißen wird, hat nun ein finales Datum für den Release auf den Live-Servern erhalten.

Wrecking Ball bald live!

Es soll keine Woche mehr dauern, bis alle Spieler abseits des PTRs in die Haut des kleinen Tierfreunds von Winston schlüpfen dürfen. Blizzard hat nun über offizielle Kanäle verkündet, dass Wrecking Ball am 24. Juli 2018 live geschaltet wird.

Wie immer gilt hier, dass der neue Held nicht ab dem ersten Tag im Ranked zur Verfügung stehen wird. Der übliche Zeitrahmen ist vorgesehen. Es handelt sich hierbei um einen neuen Tank-Charakter.

Wrecking Ball setzt auf eine umgebaute Raumkapsel, die dem kleinen Hamster nach seiner Flucht von der Mondbasis Horizon als schützender Panzer dienen sollte. Mit etwaigen Kampfextras ausgestattet, schlug er sich seit dem Absturz in Junkertown durch und verbesserte seinen Kampfpanzer immer weiter. Im Spiel werden wir demnach auf ein adaptives Schild zurückgreifen können, während er sich mit einem Seil an Wände hoch- und heranzieht. Sogar ein überaus gefährliches Minenfeld ist in seinem Repertoire enthalten. Man sollte sich also in Acht nehmen vor dem unscheinbaren Hamster!

