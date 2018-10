Overwatch - Event ''Halloween Terror 2018'' offiziell angekündigt

In diesem Jahr wird es ein weiteres Halloween-Fest im Overwatch-Universum geben. Blizzard hat den Event nun offiziell angekündigt. Ein erster Teaser-Trailer ist jetzt verfügbar.

Blizzard hält stets Events zu Feierlichkeiten ab und so wird es auch in diesem Jahr erneut mit dem nahenden Halloween-Fest gemacht. Overwatch wird schon in Kürze wieder besonders schaurig, wie die Verantwortlichen jetzt mit einem Teaser bestätigt haben.

Allzu viel gibt es noch nicht zu sehen, das Geheimnis ist also noch nicht ganz gelüftet. Im Teaser-Trailer sehen wir die Karte Chateau Guillard, die jene Residenz von Widowmaker zeigt, die wir aus Deathmatches und Team-Deathmatches kennen. Es geht ab in den Schwarzwald!

Halloween Horror 2018

Der Name des Events lautet übrigens Halloween Horror 2018. Schon bald wird es sicherlich mehr Infos geben, denn am 9. Oktober 2018 geht es bereits los, bevor der Event am 31. Oktober 2018 wieder endet. In der Zeit werdet ihr wieder die Möglichkeit haben, todschicke Skins und andere kosmetische Items im Halloween-Stil zu erhalten. Sicherlich wird es auch brandneue Skins geben, während die alten Outfits wie Dr. Junkenstein zurückkehren. Jeff Kaplan sprach bereits vor einiger Zeit von Junkensteins Braut als möglichen Skin. Hier ist aber auch die Rede davon, dass es keine neuen Spielmodi geben wird und Junkensteins Rache zurückkehrt. Wir werden sehen!

Der Trailer zum Halloween-Event: