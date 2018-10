Overwatch - Erste LEGO-Figur enthüllt, so sieht Tracer aus

Jüngst wurde die erste Lego-Figur enthüllt, die der kommenden Overwatch-Produktlinie von LEGO entspringt. Jeff Kaplan bastelt im neuen Teaser-Trailer an Tracer aus LEGO, bevor sie über den Bildschirm hüpft.

Vor einiger Zeit berichteten wir über die Kooperation, die Blizzard mit der LEGO Group eingegangen ist. Voller Vorfreude warten nun viele Fans auf die Enthüllung der Overwatch-Produktlinie. Doch bislang gab es lediglich einen kleinen Teaser zu sehen, der die Umrisse einiger Charaktere (womöglich Genji, Soldier 76, Reaper, McCree, Mercy und Tracer) aufzeigte.

Overwatch Kooperation mit LEGO offiziell bestätigt

Overwatch LEGO-Sets

Doch nun ist die Katze aus dem Sack. Ein erster Trailer ist da, die Vorstellungsrunden haben somit begonnen. Den Anfang macht Tracer, wie könnte es auch anders sein. So gilt sie doch immerhin als Vorzeigefigur der Marke Overwatch. Beispielsweise hatte sie einen Cameo-Auftritt im gefeierten Ready Player One von Stephen Spielberg. Und auch sonst ist sie in der Blizzard-Community sehr beliebt.

Jeff Kaplan bastelt im untenstehenden Video ein wenig an der neuen Tracer aus LEGO und zeigt dementsprechend die allererste Figur auf. So erhalten wir schon jetzt einen Ersteindruck von dem neuen Merchandise. Bislang ist noch unklar, welche Karten es am Ende in ein Set schaffen werden. Vielleicht erhält Tracer ihren Heimatort Kings Row mit auf den physischen Set-Weg? Man wird sehen. Hier ist der Trailer: