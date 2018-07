One Piece - Wird es einen Nachfolger zum Manga und Anime geben?

Wird es eine weitere Serie in der Welt von One Piece geben, nachdem die Geschichte rund um Monkey D. Luffy und seine Crew ein Ende findet? Der geistige Schöpfer hat diese Frage nun beantwortet.

Auch wenn Eiichiro Oda kürzlich verlauten ließ, dass One Piece rund 80 Prozent der Laufzeit im Manga und Anime mit dem Ende des Wano-Arcs abgeschlossen haben wird, dürfen wir wohl noch sehr viele Jahre mit neuen Inhalten rechnen.

One Piece Wann wird die Serie abgeschlossen sein?

Aber was geschieht eigentlich mit dem Universum von One Piece, wenn Ruffy die Insel Raftel erreicht und das namensgebende One Piece gefunden hat? Wird es dann eine neue Serie in der gleichen Welt geben? Dieser Frage hat sich Eiichiro Oda nun höchstselbst angenommen und er hat eine ernüchternde Antwort für die Fans.

Kein Nachfolger, aber es wird spanned!

Gegenüber der japanischen Weekly Shonen Jump (Übersetzung via r/kolraisins) ließ er die relevanten Informationen verlauten und machte somit eine Sequel-Idee zunichte. Wenn die Zeit gekommen sei, dass One Piece ein Ende findet, und er von seinem Herausgeber gefragt würde, weiterzuschreiben, dann würde er es nicht hören wollen.

Doch auch hier geht noch einmal deutlich hervor, dass One Piece wohl nicht so schnell enden wird. Oda wird den Manga nämlich erst beenden, wenn er es laut eigener Aussage gerne hätte. Seine Motivation sei es jedenfalls, eine noch interessante Geschichte zu schreiben. Die folgenden Kapitel werden es demnach sicherlich in sich haben!

Und falls ihr euch immer mal gefragt habt, wie es eigentlich beim Schöpfer von One Piece zu Hause aussieht, dann haben wir hier die Antwort vorbereitet:

