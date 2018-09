One Piece World Seeker - Release erfolgt später, Spiel auf 2019 verschoben

One Piece World Seeker erscheint wohl nicht mehr 2018. Der Release wurde scheinbar verschoben. Der Titel wird nun erst 2019 für PS4, Xbox One und PC erscheinen.

One Piece World Seeker erscheint später. Das wurde kürzlich über eine eher unkonventionelle Weise bekannt. Im 90. Manga zu One Piece (vom 4. September 2019) wurde darauf hingewiesen, dass der Release nicht eingehalten werden kann, wie Gematsu kürzlich bestätigen konnte. Der Titel soll nun erst 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen. Bandai Namco Entertainment hat dies noch nicht direkt bestätigt.

Warum verschieben?

Wenn der Titel wirklich erst 2019 erscheint, stellt sich die Frage nach dem großen Warum. Womöglich könnte ein potenzieller Release für die Nintendo Switch dahinterstecken. Erst kürzlich wurde seitens Rei Hirata, seines Zeichens Producer von World Seeker, bestätigt, dass ein Release für die Nintendo Switch nicht ausgeschlossen sei. Vielleicht soll der vollständige Release parallel mit der Nintendo Switch erfolgen?

Womöglich wird sich Bandai Namco zu diesem Thema schon bald äußern und wir erhalten Gewissheit. Falls dem so ist, erfahrt ihr es umgehend auf PlayNation.de.