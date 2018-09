One Piece World Seeker - Eiichirō Oda kreiert zwei exklusive Figuren: Jeanne und Isaac

Eiichirō Oda ist an der Produktion von One Piece World Seeker beteiligt. Er hat für die Geschichte des neuen Videospiels sogar zwei ganz neue Charaktere geschrieben. Isaac und Jeanne werden wohl eine große Rolle im Open-World-Spiel von Bandai Namco spielen.

Im neuesten Story-Trailer zu One Piece World Seeker sehen wir zwei ganz neue Figuren, die Eiichirō Oda extra für den Open-World-Titel geschrieben hat. Hierbei handelt es sich um Jeanne und Isaac. Beide Charaktere sollen einen relevanten Platz im geschichtlichen Verlauf des Spiels einnehmen.

One Piece World Seeker Fokus liegt laut Produzent eindeutig auf Monkey D. Ruffy

Zwei Fraktionen: Pro- und Anti-Navy

Inhaltlich spaltet sich in One Piece World Seeker alles in zwei Lager, die Bewohner von "Prison Island" kämpfen entweder für oder gegen die Marine. Die sogenannten Pro-Navy-Bewohner haben kein Problem mit der Marine und deren Kontrolle über die Insel. Doch die Anti-Navy-Bewohner halten an alten Traditionen fest und diese stehen nicht im Einklang mit den Machenschaften der Marineoberhäupter.

Isaac und Jeanne stehen jeweils an der Spitze eines Lagers. Isaac, seines Zeichens Gefängnisdirektor der "Gefängnisinsel" (also dem großen Gefängnis in der Mitte), setzt auf Wissenschaft und half der Insel nach einem Krieg in der Vergangenheit wieder auf die Beine. Er gewann so an enormen Einfluss und an Reichtum. Im direkten Kontrast steht die Figur Jeanne, die die Rebellion gegen die Marinesoldaten anführt. Sie sehnt sich die Insel zu jenen Zeiten zurück, wie sie einst vor der Modernisierung durch die Marine war. Der angestrebte Frieden führt an keinem Konflikt vorbei. Monkey D. Ruffy und seine Strohhutbande werden sich den Schwierigkeiten auf der Insel annehmen.

One Piece World Seeker Open-World-Abenteuer könnte bestes Anime-Game aller Zeiten werden

Manga- und Anime-Fans werden hier inhaltlich mit einem autarkem Story-Arc bedient und womöglich voll auf ihre Kosten kommen. Unterhalb der News könnt ihr den aktuellen Trailer zu One Piece World Seeker einsehen. Der Titel erscheint 2019 für die PlayStation 4, Xbox One und den PC.