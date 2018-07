No Man's Sky - Sean Murray bekam Morddrohungen wegen Schmetterlingen

Enttäuschte und unzufriedene Spieler schickten Sean Murray laut eigener Aussage sogar Todesdrohungen. Dies verriet der Chefentwickler in einem aktuellen Interview. Noch in diesem Monat wird der Titel durch den lang ersehnten Koop-Modus deutlich erweitert.

Die Geschichte hinter dem Weltraum-Erkundungstitel No Man's Sky ist lang und nicht immer positiv. Doch während der Titel von Hello Games und Sony zum Release nicht alle versprochenen Inhalte bieten konnte, waren die Reaktionen von einigen enttäuschten Fans einfach nur fassungslos.

Innerhalb eines Interviews mit The Guardian hat Chefentwickler Sean Murray über die teils erschreckenden Reaktionen unzufriedener Spieler gesprochen. Laut ihm haben er und sein Team sogar Todesdrohungen erhalten.

"Ich erinnere mich daran, dass ich eine Todesdrohung erhalten habe, weil es im originalen Trailer Schmetterlinge zu sehen gab, die es im finalen Spiel aber nicht gab. Ich weiß noch, wie ich dachte: 'Vielleicht bist du nicht der Bösewicht, wenn du Morddrohungen aufgrund von Schmetterlingen im Spiel bekommst.'"

Aufgrund der, sicherlich nicht ernst gemeineinten Drohungen, blieben die Entwickler während dieser Zeit eng mit der Polizei in Kontakt.

No Man's Sky Nächstes Update bringt endlich Multiplayer

Die Zukunft von No Man's Sky

Mittlerweile hat Hello Games unzählige sehr umfangreiche Updates zu No Man's Sky veröffentlicht, die den Titel teilweise grundlegend verändert haben. Am 24. Juli 2018 wird zudem das große Next-Update für PS4 und PC erscheinen, das unter anderem einen umfangreichen Multiplayer-Modus im Gepäck hat.

Dadurch könnt ihr ab Juli gemeinsam mit Freunden das Universum erkunden und zufällige Reisende treffen. Ihr könnt Freunden helfen, am Leben zu bleiben, oder andere Überlebende berauben. Kleine Unterstände oder komplexe Kolonien können von allen Spielern genutzt werden. Außerdem ist es möglich im Weltraum epische Schlachten mit Freunden und Feinden zu bestreiten.

Die lang erwartete Xbox One-Fassung wird ebenfalls mit dem Update erscheinen und eine 4K-Auflösung sowie HDR-Unterstützung mit sich bringen.

No Man's Sky Größte Aktualisierung bringt Koop-Modus, Termin bekannt