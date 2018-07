No Man's Sky - NEXT-Update ist 10 GB groß - Das sind die Features

Hello Games hat am gestrigen Mittwoch das NEXT-Update zu No Man's Sky veröffentlicht und damit unzählige neue Features in den Titel eingebaut. Unter anderem dürfen sich Spieler nun über einen Multiplayer-Modus freuen.

Ab sofort steht mit dem NEXT-Update die bisher größte Aktualisierung zu No Man's Sky für PS4 und PC bereit. Die Xbox One-Version ist zeitgleich mit dem Update erschienen und hat die neuen Features bereits mit im Gepäck. Unter anderem dürfen sich Spieler auf eine 4K-Auflösung sowie HDR-Unterstützung freuen.

Die aber mit Abstand größte Neuerung ist der umfangreiche Multiplayer-Modus, der es euch erlaubt gemeinsam mit Freunden das riesige Universum zu erkunden.

Alle Besitzer des Hauptspiels können das NEXT-Update kostenlos herunterladen. Dieses ist satte 10 Gigabyte groß und damit doppelt so groß wie das Grundspiel mit allen bisher veröffentlichten Updates, wie Atlas Rises, Pathfinder sowie dem Foundation-Update.

Die wichtigsten Features des NEXT-Updates

Multiplayer

Verbünde dich mit einer kleinen Gruppe von Freunden und erkundet gemeinsam das Universum oder werde von zufälligen Reisenden begleitet.

Erweiterter Basenbau

Basen können nun überall und auf jedem Planeten gebaut werden - egal ob in den Bergen oder unter Wasser.

Third-Person-Perspektive

No Man's Sky kann nun in der Third-Person- sowie der First-Person-Perspektive gespielt werden, sowohl zu Fuß als auch in eurem Raumschiff.

Charakter-Anpassungen

Ihr könnt jetzt das Aussehen eures Charakters euren Wünschen nach anpassen.

Alle Änderungen und Neuerungen zu dem NEXT-Update findet ihr auf der offiziellen Webseite von No Man's Sky.