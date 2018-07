No Man's Sky ist nach reichlicher Kritik seitens Fans sowie der Presse offenbar wieder zurück und konnte kurzzeitig sogar einen Platz innerhalb der Top 10 der am meisten gespielten Games auf Steam belegen.

PUBG, Dota 2, CS:GO und Co.: Wir haben uns die Topspiele auf Valves Spieleplattform Steam angeschaut und euch diese übersichtlich zusammengestellt. Dabei fällt vor allem auf, dass No Man's Sky einen Großteil seiner Spieler zurückgewinnen konnte.

Nach wie vor beherrscht der Battle-Royale-Titel Playerunknown's Battlegrounds den ersten Platz auf Steam. Stand heute (25. Juli 2018) befinden sich 1.232.810 Spieler auf den Servern. Dota 2 kommt mit 600.703 Spieler auf gerade einmal die Hälfte. Platz drei verteidigt derzeit wenig überraschend der Multiplayer-Shooter Counter-Strike: Global Offensive. Weiterhin folgen GTA 5 (bzw. GTA Online) mit 127.182 Spielern, Rainbow Six: Siege (95.935 Spieler), Warframe (94.519 Spieler), der Fußball Manager 2018 (46.972), Team Fortress 2 (41.864), ARK: Survival Evolved (38.940) sowie Garry's Mod mit 35.671 gleichzeitigen Spielern.

No Man's Sky - Ein Großteil der Spieler kehrt zurück!

Auf dem 12. Platz befindet sich überraschenderweise Hello Games Weltraum-Abenteuer No Man's Sky. Der Titel hat am gestrigen Dienstag, den 24. Juli 2018 das lang erwartete NEXT-Update spendiert bekommen, das unter anderem einen Koop-Modus mit im Gepäck hat. Offensichtlich hat die Community das Spiel noch nicht aufgegeben. Denn mit 43.000 gleichzeitigen Spielern gelang es No Man's Sky, am Dienstag kurzzeitig sogar auf den achten Platz der am meisten gespielten Games auf Steam einzuziehen. Damit konnte Hello Games die Spielerzahlen im Vergleich zum vergangenen August, während der Veröffentlichung des Updates Atlas Rises, locker verdoppeln. Außerdem verspricht der Entwickler zukünftig regelmäßige Update für das Spiel zu veröffentlichen.

Weiter unterhalb haben wir für euch die Topspiele auf Steam aufgelistet.

