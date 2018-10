No Man's Sky - Eure Meinung ist gefragt!

Dass eine Menge Potenzial in No Man’s Sky steckt, war bereits lange vor Release des Open-World-Titels im Jahr 2016 klar. Jedoch führten die hochgesteckten Erwartungen auf Grund nicht eingehaltener Versprechen zunächst eher zu Enttäuschungen und Unzufriedenheit unter den Spielern. Um der Kritik entgegenzuwirken, bemühten sich die Entwickler von Hello Games mit Hilfe von zahlreichen kostenlosen Updates nachzurüsten und das Spiel mit den vorab versprochenen Features nachträglich auszustatten.

Nun gehen die Entwickler noch einen Schritt weiter und möchten die Community direkt in die zukünftige Gestaltung des Spiels einbeziehen. Dafür hat der führende Game-Designer Sean Murray auf seiner Twitter-Seite einen Link zu einer Feedback-Umfrage veröffentlicht.

Help us shape the future of No Man’s Sky! Tell us what you think 🙏https://t.co/rHxZpW6Hv5