Nintendo-Urgestein Shigeru Miyamoto fordert die Gaming-Industrie in einem aktuellen Interview dazu auf, nicht der Gier zu verfallen. Er selbst sei der Ansicht, dass ein fairer Fixpreis dafür sorgen könne, zufriedenstellende Profite zu ermöglichen.

Lootboxen, Mikrotransaktionen und weitere Formen der Monetarisierung sind in Videospielen längst Gang und Gäbe. Für Mario-Erfinder und Nintendo-Urgestein Shigeru Miyamoto ist dies ein Dorn im Auge. Er fordert die Gaming-Branche deshalb dazu auf, nicht allzu gierig zu werden.

Auf einer Branchenveranstaltung in Yokohama erklärte Miyamoto, dass man "glücklich sein könnte, über einen derart großen Markt zu verfügen". Nintendo sei deshalb der Ansicht, dass die Branche große Profite erwarten dürfe, sollte sie Spiele zu einem fairen Preis für so viele Menschen wie möglich anbieten.

Fairness statt Ausbeutung

Miyamoto sei der Ansicht, dass Fixpreise die fairste Lösung für alle Spieler wären. Dies solle auch bei Mobile-Titeln zutreffen: "Ich kann nicht sagen, dass unser Fixpreis-Modell erfolgreich war", sagte er in Bezug auf das 2016 erschienene Super Mario Run. “Wir werden es aber weiter vorantreiben, bis es fest verankert ist. So kann jeder Spiele in einer angenehmen Umgebung entwickeln. Indem wir uns darauf konzentrieren, [...] können wir unser Geschäft mit mobilen Spielen weiter ausbauen.”

Nintendo selbst hat mit Fire Emblem Heroes und Animal Crossing: Pocket Camp zwei Free-2-Play-Spiele im Angebot und setzt auch in diesen auf Mikrotransaktionen. Die beiden Spiele wiesen sich als deutlich erfolgreicher als Super Mario Run aus - obwohl dieses insgesamt deutlich populärer sein müsste. Miyamoto meint, dass ein faires Geschäftsmodell dennoch die Lösung ist: "Die Kunden werden dann den Wert in unseren Apps und Software erkennen und daran gewöhnt werden, für sie zu zahlen."

