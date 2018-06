Nintendo - Das ist der neue Präsident!

Nintendo wird ab sofort von einem neuen Geschäftsführer geleitet. Der drei Jahre lang leitende Tatsumi Kimishima geht in den Ruhestand. Seine Rolle nimmt der seit 24 Jahren im Unternehmen beschäftigte Shuntaro Furukawa ein.

Der Tod des jahrelangen Geschäftsführers Satoru Iwata im Jahr 2015 sorgte bei Nintendo zunächst für ein personelles Problem: Ein Nachfolger, der die Tradition des Unternehmens weiterführen wird, ist schwer aufzufinden. In einer Übergangsphase musste das Unternehmen sogar von den eigentlich kreativen Köpfen Shigeru Miyamoto und Genyo Takeda geleitet werden.

Im September 2015 nahm der bislang als Personalchef tätige Tatsumi Kimishima die Rolle des Geschäftsführers ein, stellte eigenen Angaben zufolge aber lediglich eine Interimslösung dar. Im April diesen Jahres erklärte er seinen Rücktritt: Im Alter von 68 Jahren geht Kimishima in den Ruhestand.

Seit 24 Jahren bei Nintendo

Neuer Geschäfsführer ist ab dem 28. Juni 2018 der 46-jährige Shuntaro Furukawa, der seit 1994 für Nintendo tätig ist. Furukawa arbeitete zunächst zehn Jahre lang bei Nintendo of Europe in Deutschland als Buchhalter, wechselte später in die Marketing-Abteilung und war im Zuge dessen auch für die Nintendo Switch verantwortlich. Zudem diente er als Teildirektor für The Pokémon Company und vertrat dabei Anteilseigner Nintendo.

Furukawa spricht fließend Englisch und ist der erst sechste Geschäftsführer Nintendos - und das, obwohl das Unternehmen seit 1889 existiert. Zu seinen Vorgängern gehören neben Kimishima und Iwata auch Hiroshi Yamauchi, Sekiryo Kaneda and Fusajiro Yamauchi.

Ehemalige Kollegen Furukawas berichten, dass ihm bewusst sei, wie sehr sich die Branche verändert und dass er verstärkt in Games-as-a-Service, Mobile-Games und weitere Branchentrends investieren wolle. Dabei sei ihm jedoch wichtig, die Traditionen Nintendos zu bewahren. Furukawa ist mit Videospielen aufgewachsen, aktuell ist er von Golf Story begeistert.