Nintendo Switch - Unzählige Final Fantasy-Titel angekündigt, FFXV Pocket Edition HD ab sofort im eShop

Überraschung: Final Fantasy XV Pocket Edition HD erschien über Nacht im eShop der Nintendo Switch! Außerdem wurden zahlreiche Titel aus dem Franchise für die Nintendo-Konsole angekündigt, darunter auch Final Fantasy VII.

Während der aktuellen Nintendo Direct gab es eine große Ankündigung für Fans der Final Fantasy-Reihe seitens Nintendo. Sie möchten diverse Spiele für die Hybridkonsole Nintendo Switch veröffentlichen. Demnach wird nicht nur ein Teil portiert, viel mehr werden gleich ein halbes Dutzend der Hauptableger umgewerkelt.

Nintendo Switch System-Update 6.0.0: Release nächste Woche!

Allem voran wurde Final Fantasy XV Pocket Edition HD angekündigt, das ihr umgehend im eShop herunterladen könnt! Außerdem wird Final Fantasy: Crystal Chronicles mit einem neuen Online-Mehrspielermodus ausgestattet.

Welches Final Fantasy erscheint auf der Nintendo Switch?

Abseits der oben genannten Titel haben sie eine ganze Reihe an Spielen gezeigt, die es schlussendlich auf die Nintendo Switch schaffen werden. Neben dem HD-Remake von Final Fantasy X und X-2 wird die Remastered-Version von Final Fantasy XII: The Zodiac Age erscheinen. Wir haben alle Titel nachfolgend in der Übersicht eingebunden:

Falls ihr World of Final Fantasy schon für den PC oder die PS4 besitzt, dann gibt es bald die neuen Inhalte aus der Maxima-Edition via Update kostenlos nachgeliefert. Final Fantasy VII, IX, X und X-2 HD-Remaster erscheinen zudem auf der Xbox One.