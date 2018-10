Nintendo Switch - Neues Bundle zur Diablo 3: Eternal Collection angekündigt

Diablo 3 erscheint für die Nintendo Switch. Blizzard und Nintendo veröffentlichen in Zusammenarbeit ein neues Bundle. Das Bundle Nintendo Switch inklusive Diablo III: Eternal Collection birgt ein einzigartiges Design.

Die Nintendo Switch gibt es bald in einer neuen Ausführung. Gemeinsam mit Blizzard veröffentlicht Nintendo ein neues Bundle zu der Hybridkonsole. Die Nintendo Switch mit Diablo III: Eternal Collection kann ab sofort vorbestellt werden, sodass sie rechtzeitig zum Release bei euch zu Hause ankommt!

Das Besondere an dieser Edition ist der Diablo-Look. Die Nintendo Switch, die zugehörige Station und eine Tasche kommen in einem spezifischen Design daher, ganz im Stile von Diablo III. Das Spiel ist ebenfalls enthalten und liegt via Download-Code bei.

Was ist die Diablo III: Eternal Collection?

Bei der Diablo III: Eternal Collection handelt es sich um das umfangreichste Paket von Diablo 3. Allem voran ist das Hauptspiel enthalten und beide Erweiterungen Rückkehr des Totenbeschwörers und Reaper of Souls liegen ebenfalls bei. Am besten startet ihr also direkt mit der neuesten Klasse Totenbeschwörer durch!

Aber das ist noch nicht alles, denn dem Switch-Bundle liegen noch besondere Extras bei. Diese zusätzlichen Goodies für Diablo 3 sind nur auf der Nintendo Switch erhältlich. Bei den exklusiven Items handelt es sich um diverse Kleinigkeiten aus dem Franchise von The Legend of Zelda. Beispielsweise erhaltet ihr eine Rüstung zur Transmogrifizierung vom gefürchteten Antagonisten Ganondorf oder die Flügel Echo der Maske.

Außerdem: Diablo 3 lässt sich auf der Nintendo Switch erstmals auch unterwegs spielen. Und die Hybridfähigkeit ermöglicht zudem das entspannte Zocken auf dem heimischen Sofa und dem großen Fernseher. Der kooperative Modus erfreut sich auf den Konsolen besonders großer Beliebtheit und auch wir halten es für das perfekte Koop-Game.

Jetzt Diablo 3 für die Switch vorbestellen!

Falls ihr euch die Nintendo Switch im besonderen Stil vorbestellen möchtet, dann könnt ihr dies ab sofort tun. Das Bundle erscheint hierzulande am 2. November 2018.

