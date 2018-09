Nintendo Switch - Erhält NES-Controller, jedoch nur für Mitglieder von Nintendo Switch Online

Falls ihr auf eurer Nintendo Switch lieber mit klassischen NES-Controllern spielen möchtet, dann ist dies fortan möglich. Aber es gibt eine kleine Einschränkung. Die Controller werden nur an zahlende Mitglieder von Nintendo Switch Online ausgeliefert.

Mit dem Start von Nintendo Switch Online hält ein Feature Einzug auf der Nintendo Switch, das euch den Zugriff auf klassische NES-Games gewährleistet. Vorausgesetzt natürlich, ihr bezahlt für den neuen Online-Dienst von Nintendo.

Die Klassiker sind im Abopaket enthalten und wie könnte man sie am besten spielen? Richtig, mit einem klassischen NES-Controller! Die Controller sollen rund 60 US-Dollar kosten und kommen jeweils im Doppelpack zu euch nach Hause. Sie laden auf, wenn ihr sie in die Nintendo Switch steckt wie herkömmliche Joy-Cons. Und ansonsten funktionieren sie völlig kabellos. In Japan sehen die Controller übrigens der Famicon entsprechend angepasst aus.

Nur mit Abo!

Die Controller sollen nur Mitgliedern von Nintendo Switch Online zugänglich gemacht werden. Das heißt, dass jeder zahlende Account auch nur ein Paar bestellen darf. Die Controller werden ab dem 19. September 2018 verkauft. Wie es sich hier genau mit Europa in puncto Preis verhält, ist noch unklar. Nintendo Switch Online wird ab dem 18. September 2018 zur Verfügung stehen.

