Nintendo Switch - Bastion, Transistor, Into the Breach und weitere Indie-Spiele enthüllt

Im Rahmen einer Nindies-Präsentation wurden mehrere Indie-Spiele bekannt, die für die Nintendo Switch erscheinen sollen. Mit dabei sind auch die Klassiker Bastion, Transistor und Into the Breach.

Nicht nur mehrere große Spiele erscheinen für die Nintendo Switch, sondern auch zahlreiche Indie-Titel. Eine kleine Auswahl an kommenden Spielen wurde nun im Rahmen einer Nindies-Präsentation vorgestellt.

Die großen Kracher nehmen wir mal vorweg: Bastion und Transistor gelten als absolute Klassiker und erscheinen noch in diesem Jahr für die Switch. Auch das von Kritikern gefeierte Into the Breach wurde angekündigt und ist schon jetzt im eShop erhältlich.

Nintendo Switch 3 Spiele nach Wahl für Festpreis von 111 Euro!

Neue Indie-Spiele für Nintendo Switch

Hier ist die gesamte Liste an neuen Indie-Spielen: