Nintendo Switch - 3 Spiele nach Wahl für Festpreis von 111 Euro!

Bei MediaMarkt können sich Switch-Spieler aktuell ein besonders gutes Angebot sichern. Aus einer Liste dutzender Spiele können drei nach Wahl erworben werden – zum Festpreis von 111 Euro!

Ihr sucht neues Spielefutter für eure Nintendo Switch? Dann solltet ihr jetzt nicht lange fackeln, sondern direkt loslegen: Nur für kurze Zeit bekommt ihr 3 Spiele nach Wahl zum Festpreis von 111 Euro!

Mit dabei sind Kracher wie Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Mario Kart 8 Deluxe - aber auch Hits wie Skyrim, Octopath Traveler und The Binding of Isaac: Afterbirth+.

Und so einfach geht's:

Besucht die Aktionsseite. Wählt eure drei Lieblingsspiele aus und schmeißt sie dann alle in den Warenkorb. Geht zur Kasse und seht, wie der Preis automatisch auf 111 Euro gesenkt wird. Happy Gaming!

Die Aktion gilt noch bis zum 02. September 2018.

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu MediaMarkt handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.